მთავრობამ 8 დიდ ქალაქში ორთვიანი შეზღუდვების გეგმა წარადგინა

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კოვიდ-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 28 ნოემბრიდან 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, 8 დიდ ქალაქში – თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავსა, ზუგდიდში, გორში, ფოთსა და თელავში, ასევე სათხილამურო კურორტებზე – ბაკურიანი, გუდაური, მესტია და გოდერძი ორთვიანი მკაცრი საკარანტინო ზომები ამოქმედდება. შეზღუდვების გეგმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 26 ნოემბერს წარმოადგინა.

26 ნოემბრის მდგომარეობით, ქვეყანაში კოვიდ-19-ის დადასტურებული შემთხვევები 3 801-ით – 118 690-მდე გაიზარდა, აქტიურ შემთხვევათა რაოდენობა კი – 18 759-ია. COVID-19 – ყველა სიახლე: 3 801 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 3 200 გამოჯანმრთელდა, 39 გარდაიცვალა 26 ნოემბრის მდგომარეობით, ქვეყანაში კოვიდ-19-ის დადასტურებული შემთხვევები 3 801-ით – 118 690-მდე გაიზარდა, აქტიურ შემთხვევათა რაოდენობა კი – 18 759-ია.

გიორგი გახარიას თქმით, მთავრობის გადაწყვეტილებით, 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე:

ყველა სახის ბაზრობები იმუშავებენ დისტანციურად;

ყველა სახის სავაჭრო ობიექტები იმუშავებენ დისტანციურად;

შეჩერდება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, მათ შორის, რკინიგზა;

მსუბუქ ავტომობილებზე, მათ შორის, ტაქსებზე შეზღუდვა არ წესდება;

სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები (გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა) სრულად გადადიან სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე;

კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას.

იზღუდება ფიტნეს დარბაზებისა და საცურაო აუზების მუშაობა;

მუშაობას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები, სურსათის მაღაზიები, ზოომაღაზიები, ჰიგიენის საშუალების მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები;

მუშაობას აგრძელებენ ყველა სახის სამრეწველო წარმოებები, ყველა სახის მშენებლობები და ყველა სახის სისტემური ორგანიზაციები, როგორებიცაა – წყლის, დენის, გაზის მომარაგება;

მუშაობას აგრძელებენ სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები.

ორი თვის განმავლობაში, ქვეყნის მასშტაბით, შეიზღუდება გადაადგილება 21:00-დან 05:00 სთ-მდე, როგორც ქვეითად, ისე ავტომობილით. ამასთან, ორი თვის განმავლობაში რესტორნები დაკვების ობიექტები სრულად გადავლენ მიტანის სერვისზე.

პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით, ზემოთ ხსენებულ 8 ქალაქში იხსნება ყველა სახის შეზღუდვა, გარდა გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვისა, რომელიც მხოლოდ ახალი წლისა და შობის ღამეებზე მოიხსნება.

3 იანვარიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით, უქმე დღეები გამოცხადდება და არ იმუშავებს საჯარო და კერძო დაწესებულება, გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა.

მთავრობის გადაწყვეტილებით, 16 იანვარიდან 31 იანვარის ჩათვლით პერიოდში შეზღუდვები დიდწილად შემსუბუქდება. კერძოდ, აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა (გარდა შაბათ-კვირისა); სავაჭრო ობიექტებისა და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა (გარდა შაბათ-კვირისა).

ყველა დაწესებული შეზღუდვა 2021 წლის 1 თებერვლიდან სრულად მოიხსნება.

დახმარების პაკეტი მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის

პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიამ იმ დახმარებაზეც ისაუბრა, რომელსაც მთავრობა შექმნილი კრიზისის პირობებში მოქალაქეებსა და ბიზნესსექტორს გაუწევს. მისი განცხადებით, ყველა ადამიანი, ვინც ამ კრიზისში დაკარგა სამსახური და მიმართავს სახელმწიფოს, დამატებით კიდევ 1 200 ლარიან დახმარებას მიიღებს. დახმარების გაცემა პირველი იანვრიდან დაიწყება და მოქალაქეები 6 თვის განმავლობაში 200-200 ლარს მიიღებენ.

აგრეთვე, იმ ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტულად ამ ორთვიან შეზღუდვებში მოხვდნენ (ბაზრობებზე, სავაჭრო ცენტრებსა და ა.შ, დასაქმებულები) სახელმწიფო ერთჯერადად 300 ლარით დაეხმარება.

ამასთან, პრემიერმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ 1 ნოემბრიდან 4 თვის განმავლობაში, მოქალაქეებისთვის კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათები ამოქმედდება. შეღავათი შეეხება „თითოეულ ოჯახს, რომელსაც ექნება 200 კილოვატამდე მოხმარებული ელექტროენერგია, ასევე 200 მ3 გაზის მოხმარება“. შეღავათი წყლისა და დასუფთავების გადასახადსაც შეეხება.

აგრეთვე, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდეა, სახელმწიფო 6 თვის განმავლობაში 100 ლარით დაეხმარება. გარდა ამისა, დამატებით 0-დან 100 000 ქულამდე მქონე ოჯახები, ვისაც ჰყავთ 3 ან მეტი არასრულწლოვანი, 16 წლამდე შვილი, 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად სახელმწიფოს მხრიდან 100 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებენ. ასევე, 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოსგან 100 ლარიან დახმარებას მიიღებენ 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებიც.

„სესხების გადავადება იმ ობიექტებისთვის, რომლებსაც შეზღუდვები შეეხება, სახელმწიფოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იქნება და თითოეულ ინდმეწარმეს და ფიზიკურ პირს, რომელსაც ასეთი დახმარება დასჭირდება, სახელმწიფო დაეხმარება“, – თქვა პრემიერმა.

