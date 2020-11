ქვეყნის პირველი პირები ვენაში ტერორისტულ თავდასხმას გმობენ 

ქვეყნის პირველმა პირებმა ვენაში 2 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმა დაგმეს, რომლის დროსაც 4 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 15 დაშავდა.

პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Twitter-ზე დაწერა, რომ ევროპა ტერორისტული აქტის წინაშე დადგა. მან დაგმო ძალადობის აქტი, როგორც „მიუღებელი“ ქმედება და აღნიშნა, რომ „ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ერთად დავდგეთ ამ რადიკალური ძალადობის წინააღმდეგ“.

Europe woke up to face an act of terrorism. This type of violence is unacceptable. Vienna is strong and will stand back up. We must be united and stand together against this radical violence. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 3, 2020

პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ Twitter-ზე „საშინელი ტერორისტული აქტი“ დაგმო და მსხვერპლთა ოჯახებსა და მეგობრებს მიუსამძიმრა. მან ავსტრიელებსა და მსოფლიოს ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში სოლიდარობა გამოუცხადა.

Georgia strongly condemns the vile acts of terror in Vienna. We offer our deepest condolences to the families & friends of the victims of this horrific attack & wish a speedy recovery to those injured. We stand in solidarity w/ Austrians & the world in the fight against terrorism — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 3, 2020

განცხადება გაავრცელა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დავით ზალკალიანმაც, რომელშიც მან ტერორისტული აქტის გამო შეშფოთება გამოხატა და ავსტრიელ ხალხს მიუსამძიმრა.

მისივე თქმით, ტერორიზმი „ერთობლივი ძალებით“ უნდა დამარცხდეს. „საქართველო მზადაა ეს მისია თქვენთან ერთად შეასრულოს“, – დასძინა ზალკალიანმა.

Devastated by t/news about terror attack in #Vienna🇦🇹.Sending condolences 2🇦🇹people, families of t/victims &wishing quick recovery 2injured!With joint efforts, terrorism& violation must be defeated&🇬🇪 is strongly committed 2accomplish this mission together with you! @MFA_Austria — David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 3, 2020

