Руководство Грузии осуждает теракт в Вене

Руководители Грузии осудили террористический акт в Вене 2 ноября, в результате которого четыре человека погибли и 15 получили ранения.

Президент Саломе Зурабишвили написала в Twitter, осудила акт насилия как «неприемлемый» и сказала, что «мы должны объединиться и вместе противостоять этому радикальному насилию».

Europe woke up to face an act of terrorism. This type of violence is unacceptable. Vienna is strong and will stand back up. We must be united and stand together against this radical violence. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 3, 2020

Премьер-министр Георгий Гахария осудил «ужасный террористический акт» в своем Твиттере и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он выразил солидарность с австрийцами и миром в борьбе с терроризмом.

Georgia strongly condemns the vile acts of terror in Vienna. We offer our deepest condolences to the families & friends of the victims of this horrific attack & wish a speedy recovery to those injured. We stand in solidarity w/ Austrians & the world in the fight against terrorism — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 3, 2020

Министр иностранных дел Давид Залкалиани также опубликовал заявление, в котором он выразил обеспокоенность террористическим актом и выразил соболезнования австрийскому народу.

По его словам, терроризм необходимо победить «совместными силами». «Грузия готова выполнить эту миссию вместе с вами», — добавил Залкалиани.

Devastated by t/news about terror attack in #Vienna🇦🇹.Sending condolences 2🇦🇹people, families of t/victims &wishing quick recovery 2injured!With joint efforts, terrorism& violation must be defeated&🇬🇪 is strongly committed 2accomplish this mission together with you! @MFA_Austria — David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 3, 2020

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