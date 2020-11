უბნების 39.98% დათვლილია – ქართული ოცნება – 50.93%, ენმ-ძალაერთობაშია – 24.68%

ცესკო-ს მონაცემებით, უბნების 39.98% (1 538) დათვლილია. 50.93%-ით (306 282) ქართული ოცნებს ლიდერობს, მას 24.68%-ით (148 416) ენმ-ძალა ერთობაშია მოსდევს, 3.87%-ით (23 288) ევროპული საქართველო, 3.33%-ით (20 042) პატრიოტთა ალიანსი, 3.08%-ით (18 526) – ლელო საქართველოსთვის, 2.96%-ით (17 812) სტრატეგია აღმაშენებელი, 2.8%-ით (16 845) გირჩი, 1.32%-ით (7 940) ელისაშვილის მოქალაქეები, 0.99%-ით (5 966) ლეიბორისტული პარტია, ხოლო 0.8%-ით (4 784) ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა.

