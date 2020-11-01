Парламентские выборы, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Подсчитано 39,98% участков — Грузинская мечта — 50,93%, ЕНД – Сила в единстве 24,68%

01/11/2020 - 05:25
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По данным ЦИК Грузии, подсчитано 39,98% (1538) участков. Грузинская мечта лидирует с 50,93% (306 282), за ней следуют с 24,68% (148 416) Единое национальное движение – Сила в единстве, 3,87% (23 288) — Европейская Грузия, 3,33% (20 042) — Альянс патриотов, 3,08 % (18 526) – лело за Грузию, 2,96% (17 812) – Стратегия Агмашенебели, 2,8% (16 845) — Гирчи, 1,32% (7940) – Алеко Элисашвили — Граждане, 0,99% (5 966) — Лейбористская партия и 0,8% (4784) Единая Грузия -Демократическое движение.

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01/11/2020 - 05:25
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