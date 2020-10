Правоохранители проводят спецоперацию по освобождению заложника в банке в Зугдиди

По сообщениям грузинских СМИ, 21 октября проникший в Зугдидский филиал «Банка Грузии» вооруженный огнестрельным оружием и гранатой неизвестный человек взял в заложники 19 человек, в том числе сотрудников и клиентов банка.

На данный момент здание банка осаждено полицией и проводится спецоперация по нападавшего и освобождению заложников. По имеющимся данным, грабитель требует 500 тысяч долларов.

По заявлению МВД, произошедшее расследуется по статьям 144, 179 и 236 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются захвата заложников, грабежа и незаконного ношения огнестрельного оружия.

Продолжение следует…

