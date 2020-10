ტოივო კლაარი თბილისსა და სოხუმს ეწვია

ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთკავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ტოივო კლაარი, რომელიც ჟენევის სააერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეა, 12-14 ოქტომბერს თბილისსა და სოხუმს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ლაშა დარსალიას, ასევე აფხაზეთის „საგარეო საქმეთა მინისტრს“ დაურ კოვეს და აფხაზეთის „პრეზიდენტს“ ასლან ბჟანიას შეხვდა.

კლაარის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე, 6-7 ოქტომბერს დაგეგმილი ჟენევის დისკუსიების 51-ე რაუნდი ჩაიშალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დისკუსიაში მონაწილეობაზე უარი რუსეთმა თქვა.

In #Tbilisi and #Sukhumi for a few days. Discussions on local issues, but regional developments will also loom large in the background.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 12, 2020