Тойво Клэр посетил Тбилиси и Сухуми

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, который в то же время является сопредседателем Женевских международных дискуссий, посетил Тбилиси и Сухуми 12-14 октября. В ходе визитов он встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия, а также с «министром иностранных дел» Абхазии Дауром Кове и «президентом» Абхазии Асланом Бжания.

Незадолго до визита Клаара был сорван 51-й раунд Женевских переговоров, намеченный на 6-7 октября. По заявлению МИД Грузии, Россия отказалась участвовать в дискуссии.

In #Tbilisi and #Sukhumi for a few days. Discussions on local issues, but regional developments will also loom large in the background. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 12, 2020

Спецпредставитель ЕС встретился в Тбилиси с заместителем министра иностранных дел Лашей Дарсалия 12 октября. Стороны обсудили сложную ситуацию в области безопасности, прав человека и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях, которая «ухудшилась на фоне усиливающихся провокаций со стороны Российской Федерации в условиях пандемии».

По сообщению МИД Грузии, стороны обсудили вопрос незаконных задержаний граждан Грузии в Сухуми и Цхинвали, а также шаги, предпринятые правительством Грузии, которые «были направлены на оказание помощи во время пандемии людям, пострадавшим от конфликта».

Согласно тому же заявлению, на встрече заместитель министра иностранных дел Грузии выразил обеспокоенность срывом 51-го раунда Женевских переговоров российскими представителями и обратился с просьбой к партнерам, чтобы организации – сопредседатели дискуссий — ЕС, ООН и ОБСЕ приняли дееспособные меры для обеспечения проведения раунда переговоров в декабре.

В Сухуми спецпредставитель ЕС 13 октября встретился с «министром иностранных дел» Абхазии Даур Кове. По сообщениям, стороны обсудили сложную ситуацию в регионе с точки зрения пандемии Ковид-19 и шаги, предпринятые абхазским руководством для предотвращения распространения вируса. Как сообщает «МИД» Абхазии, Тойво Клаар заявил, что Евросоюз готов поставить Сухуми вакцины против сезонного гриппа в начале ноября.

Согласно тому же сообщению, на встрече также присутствовали руководитель Кабинета спецпредставителя ЕС Бьёрн Кюне, политический советник Офиса спецпредставителя Эммануэль Анкетиль и глава Регионального офиса спецпредставителя и политический советник Готфрид Хане.

14 октября Тойво Клаар встретился с «президентом» Абхазии Асланом Бжания. На встрече стороны обсудили повестку дня очередного раунда международных дискуссий в Женеве, а также вопросы региональной безопасности, эпидемиологическую ситуацию в Абхазии и «возможное содействие Евросоюза в предотвращении распространения Ковид-19».

По сообщению местного информационного агентства «Апсныпресс», Бжания назвал подписание документа о неприменении силы главным вопросом повестки дня Женевских переговоров и попросил Евросоюз помочь в согласовании такого документа.

В свою очередь Тойво Клаар подчеркнул, что ЕС заинтересован в региональной стабильности, и выразил надежду, что ЕС «сможет оказать дальнейшее содействие Абхазии».

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