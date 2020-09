აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისს სტუმრობს 

აზერბაიჯანის ახლადდანიშნული საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჯეიჰუნ ბაირამოვი 24 სექტემბერს თბილისს პირველი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. იგი უკვე შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას დავით ზალკალიანს.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრებმა განიხილეს ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები, თანამშრომლობის პერსპექტივები პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, განათლებასა და კულტურულ-ჰუმანიტარულ სფეროებში, ასევე რეგიონის წინაშე მდგარი გამოწვევები. უწყებისვე განცხადებით, მხარეებმა რეგიონში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების, ასევე დევნილთა მიერ საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი.

შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ თბილისმა ბაქოს მიაწოდა ახალი კარტოგრაფიული მასალები, დოკუმენტები და ექსპერტული დასკვნები საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის იმ შეუთანხმებელ მონაკვეთზე, სადაც დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია განთავსებული.

„ახალმა გარემოებებმა შესაძლოა გარკვეულწილად წარმოქმნას პროცესის ახლებური მიმართულება, მათ შორის, არ გამოვრიცხავ, ვთქვათ 2006-2007 წლებში მიღწეული შეთანხმების გადახედვის აუცილებლობა გამოიწვიოს“, – განაცხადა ზალკალიანმა და იმედი გამოთქვა, რომ „ამ მასალებზე, ახალ გარემოებებზე დაყრდნობით და მთელ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება პროგრესი კომისიის ფარგლებში“.

Had an excellent exchange w/ my Georgian colleague @DZalkaliani at the meeting at MFA🇬🇪. We discussed wide range of issues of bilateral strategic relations, highlighted our common vision on addressing threats to security based on strict respect to norms & principals of intl law. pic.twitter.com/pgZ7dxCpvI

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) September 24, 2020