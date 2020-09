შსს-მ თამაზ მეჭიაურის მძღოლის „თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის ფაქტზე“ გამოძიება დაიწყო

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 18 სექტემბერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერის, თამაზ მეჭიაურის მძღოლის, 22 წლის გიორგი ხუმარაშვილის „თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის ფაქტზე“ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო.

შსს-ს ცნობით, გიორგი ხუმარაშვილმა თვითმკვლელობა 17 სექტემბერს სცადა, იგი საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მას შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. უწყება საქმის სხვა დამატებით დეტალებზე არ საუბრობს.

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, მომხდარს წინ თიანეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებულთან, ზურაბ ბექაურთან დაპირისპირება უძღოდა. კერძოდ, „მთავარი არხის“ ცნობით, ბექაური გიორგი ხუმარაშვილისგან მეჭიაურის შესახებ „დეტალური ინფორმაციის“ მიწოდებას ითხოვდა, უარის მიღების შემდეგ კი – მას დაემუქრა.

თავად ბექაური ხუმარაშვილთან კონფლიქტს ადასტურებს, თუმცა მისი მხრიდან მუქარასა და თამაზ მეჭიაურის შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციის მოპოვების მცდელობას უარყოფს.

