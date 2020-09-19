Здание МВД Грузии. Фото: пресс-служба МВД
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МВД начало расследование «по факту доведения до попытки самоубийства» водителя Тамаза Мечиаури

19/09/2020 - 14:40
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Министерство внутренних дел Грузии 18 сентября начало расследование «по факту доведения до попытки самоубийства» водителя мэра муниципалитета Тианети Тамаза Мечиаури, 22-летнего Георгия Хумарашвили, по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Грузии.

По сообщению МВД, Георгий Хумарашвили 17 сентября пытался покончить жизнь самоубийством, его доставили в больницу, и ему проводят соответствующее лечение. Других подробностей дела ведомство не сообщает.

По сообщениям СМИ, инциденту предшествовало противостояние с поверенным одного из сел муниципалитета Тианети Зурабом Бекаури. В частности, по сообщению телекомпании «Мтавари архи», Бекаури требовал от Георгия Хумарашвили предоставить ему «подробную информацию» о Мечиаури, и, получив отказ, пригрозил ему.

Сам Бекаури подтверждает, что у него был конфликт с Хумарашвили, но отрицает угрозы со своей стороны и попытку получить какую-либо информацию о Тамазе Мечиаури.

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19/09/2020 - 14:40
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