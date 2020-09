МВД начало расследование «по факту доведения до попытки самоубийства» водителя Тамаза Мечиаури

Министерство внутренних дел Грузии 18 сентября начало расследование «по факту доведения до попытки самоубийства» водителя мэра муниципалитета Тианети Тамаза Мечиаури, 22-летнего Георгия Хумарашвили, по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Грузии.

По сообщению МВД, Георгий Хумарашвили 17 сентября пытался покончить жизнь самоубийством, его доставили в больницу, и ему проводят соответствующее лечение. Других подробностей дела ведомство не сообщает.

По сообщениям СМИ, инциденту предшествовало противостояние с поверенным одного из сел муниципалитета Тианети Зурабом Бекаури. В частности, по сообщению телекомпании «Мтавари архи», Бекаури требовал от Георгия Хумарашвили предоставить ему «подробную информацию» о Мечиаури, и, получив отказ, пригрозил ему.

Сам Бекаури подтверждает, что у него был конфликт с Хумарашвили, но отрицает угрозы со своей стороны и попытку получить какую-либо информацию о Тамазе Мечиаури.

