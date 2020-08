აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპული 13 პირის სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა

15 აგვისტოს სამების საკათედრო ტაძარში 1992-93 წლების აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ დაკარგული 13 პირის სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. მათი გადმოსვენება ოკუპირებული რეგიონიდან ცოტა ხნის წინ განხორციელდა.

პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, მთავრობის წევრებთან ერთად, ომის დროს დაღუპულებს პატივი მიაგო, მათ ოჯახებს მიუსამძიმრა და მადლობა გადაუხადა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს. გახარიამ ასევე გადაუხადა მადლობა „აფხაზ ძმებს“ დახმარებისთვის.

აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსვენებული და იდენტიფიცირებულია 13 პირის, მათ შორის, 8 სამხედროს და 5 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი. ორი სამხედრო დღეს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს, ხოლო დანარჩენი გარდაცვლილები, მათი ოჯახების გადაწყვეტილებით, საგვარეულო საფლავებზე გადაასვენეს.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 14 აგვისტოს განაცხადა, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან თანამშრომლობით, 1990-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული 13 პირის იდენტიფიცირება მოხერხდა.

იდენტიფიკაცია იმ სააკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც წითელი ჯვრის მხარდაჭერით 2010 წელს ჩამოყალიბდა და რომლის მიზანიც შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების იდენტიფიკაციაა.

საქართველოს მთავრობამ სამხედრო ძალები აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 1992 წლის 14 აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს რკინიგზის აფხაზური მონაკვეთის დაცვის მოტივით, გაგზავნა. თუმცა, სამთავრობო ძალებს 1993 წლის სექტემბერში რეგიონიდან გამოსვლა მოუხდათ. არსებული ინფორმაციით, 13-თვიანი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს 12 000 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო დაახლოებით 300,000 ადამიანი, ძირითადად ეთნიკური ქართველები, დევნილად იქცა.

