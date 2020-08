Состоялась гражданская панихида 13 человек, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии

15 августа в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси прошла гражданская панихида 13 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 гг. Их останки были доставлены из оккупированного региона недавно.

Премьер-министр Георгий Гахария вместе с членами правительства почтил память жертв войны, выразил соболезнования их семьям и поблагодарил Международный комитет Красного Креста. Гахария также поблагодарил «абхазских братьев» за помощь.

Останки 13 человек, в том числе 8 солдат и 5 мирных жителей, были вывезены с оккупированной территории Абхазии и идентифицированы. Останки двух военных были похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные были похоронены на фамильных кладбищах по решению их семей.

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства заявил 14 августа, что в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста были идентифицированы останки 13 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в начале 1990-х годов.

Идентификация проводилась в рамках координационного механизма, который был создан в 2010 году при поддержке Красного Креста, и целью которого является идентификация людей, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта.

14 августа 1992 года правительство Грузии направило войска в Автономную Республику Абхазия, чтобы защитить абхазский участок российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственные силы были вынуждены покинуть регион. По имеющимся данным, в ходе 13-месячного вооруженного конфликта погибли 12 000 человек, а около 300 000 человек, в основном этнические грузины, стали вынужденно перемещенными лицами и беженцами.

