ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა

ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა 20 ივლისს 30 ერთმანდატიან ოლქში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა.

თბილისის ერთმანდატიანი ოლქები:

ბექა ოდიშარია – მთაწმინდა-კრწანისი;

ნოდარ ტურძელაძე – ვაკე;

დავით სერგეენკო – საბურთალო;

კახი კახიშვილი – ისანი;

სოზარ სუბარი – სამგორი;

გიორგი (გია) ვოლსკი – დიდუბე-ჩუღურეთი;

ლევან კობიაშვილი – გლდანი;

მიხეილ ყაველაშვილი – ნაძალადევი.

დანარჩენი ოლქები:

ირაკლი ქადაგიშვილი – თელავის, ახმეტის, ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები;

დავით სონღულაშვილი – გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროს და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები;

ნინო ლაცაბიძე – რუსთავის მუნიციპალიტეტი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, სართიჭალას, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერას, თელეთის, კუმისის და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულები;

ზაურ დარგალი – მარნეულის და გარდაბნის (გარდა ზემოხსენებული ადმინისტრაციული ერთეულებისა) მუნიციპალიტეტები;

გოგი მეშველიანი – ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროს და წალკას მუნიციპალიტეტები;

შალვა კერესელიძე – მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები;

გიორგი ხოჯევანიშვილი – კასპის და გორის მუნიციპალიტეტები (გარდა ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრას და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულებისა);

ზაზა დუგლაძე – ხაშურის და ქარელის მუნიციპალიტეტები და გორის მუნიციპალიტეტის ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრას და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულები, გარდა თავად მუნიციპალიტეტისა;

ანტონ აბოლაშვილი – ახალციხის, ბორჯომის, ადიგენის და ასპინძას მუნიციპალიტეტები;

სამველ მანუკიანი – ახალციხის და ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტები;

ზაზა ლომინაძე – ქუთაისის მუნიციპალიტეტი;

პაატა კვიჟინაძე – საჩხერის, ჭიათურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები;

ბეჟან წაქაძე – ტყიბულის, თერჯოლას, ზესტაფონის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები;

გივი ჭიჭინაძე სამტრედიის, წყალტუბოს, ვანის და ხონის მუნიციპალიტეტები;

ირაკლი ჩიქოვანი – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი;

ირაკლი ხახუბია – ფოთის, ხობის და სენაკის მუნიციპალიტეტები;

ალექსანდრე მოწერელია – წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის და აბაშის მუნიციპალიტეტები;

ვასილ ჩიგოგიძე – ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები;

რესან კონცელიძე – ბათუმის მუნიციპალიტეტი;

ზაალ მიქელაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მახინჯაურის, ორთაბათუმის, ახალშენის და ფერიას ადმინისტრაციული ერთეულები;

ანზორ ბოლქვაძე – ხელვაჩაურის (გარდა ზემოთხსენებული ადმინისტრაციული ერთეულებისა). ქედას, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები;

გოჩა ენუქიძე – ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხის და მესტიას მუნიციპალიტეტები.

