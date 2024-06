Посольство Китая назвало заявления посла США «абсурдными» и «непрофессиональными»

Посольство Китая в Грузии 21 июня выступило с заявлением, в котором осудило высказывания посла США в Грузии Робин Данниган в интервью грузинским СМИ относительно Китая. Данниган критически отозвалась о передаче Грузией проекта строительства глубоководного порта Анаклия «Китайской компании строительства коммуникаций» (China Communications Construction Company).

«Хотим отметить, что утверждения главы Посольства США в Грузии о том, что Коммунистическая партия Китая владеет большинством акций «Китайской компании строительства коммуникаций» (CCCC) и что Коммунистическая партия Китая и Народная Республика Китая являются банкирами номер один и финансистами российских вооруженных сил, абсурдны и серьезно не соответствуют действительности», — заявили в Посольстве Китая.

В заявлении также говорится, что заявление посла Данниган противоречит «Видению Сан-Франциско» президентов Китая и США. «Китайская сторона также обеспокоена тем, что американский дипломат не проявила никакого профессионализма, делая заявление», – говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)