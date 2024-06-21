Флаги США и Китая. Источник: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Новости

Посольство Китая назвало заявления посла США «абсурдными» и «непрофессиональными»

Civil.ge Send an email 21/06/2024 - 15:36
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Посольство Китая в Грузии 21 июня выступило с заявлением, в котором осудило высказывания посла США в Грузии Робин Данниган в интервью грузинским СМИ относительно Китая. Данниган критически отозвалась о передаче Грузией проекта строительства глубоководного порта Анаклия «Китайской компании строительства коммуникаций» (China Communications Construction Company).

«Хотим отметить, что утверждения главы Посольства США в Грузии о том, что Коммунистическая партия Китая владеет большинством акций «Китайской компании строительства коммуникаций» (CCCC) и что Коммунистическая партия Китая и Народная Республика Китая являются банкирами номер один и финансистами российских вооруженных сил, абсурдны и серьезно не соответствуют действительности», — заявили в Посольстве Китая.

В заявлении также говорится, что заявление посла Данниган противоречит «Видению Сан-Франциско» президентов Китая и США. «Китайская сторона также обеспокоена тем, что американский дипломат не проявила никакого профессионализма, делая заявление», – говорится в заявлении.

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Civil.ge Send an email 21/06/2024 - 15:36
30 1 minute read

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