20 июня партия «Сила народа», ответвление правящей «Грузинской мечты» ответила на интервью посла США Робин Данниган агентству IPN, в котором посол говорила об отношениях США и Грузии, санкциях США, передаче проекта строительства порта Анаклия китайской компании и других вопросах. В заявлении «Силы народа» говорится, что посол «пересекла красную линию», когда затронула вопросы, которые «напрямую атакуют суверенитет и независимость нашей страны». В своем критическом заявлении партия осуждает нынешнюю политику США в отношении Грузии и называет ее «неадекватной», «основанной на порабощении и оскорблении». Партия ставит под сомнение объем американской помощи стране, заявляя, что она была намного меньше и была потрачена на усиление американских «агентов» в стране.

Комментируя заявление посла США о передаче проекта строительства порта Анаклия китайской компании с сомнительной репутацией, «Сила народа» назвала ее логику «завидной». Данниган заявила, что китайская компания принадлежит Коммунистической партии Китая, «финансисту номер один российской армии сегодня». В ответ «Сила народа» поинтересовалась, почему США с каждым годом углубляют экономические отношения с Китаем, и привела в пример показатели общего торгового оборота между США и Китаем в 2023 году, а также объем китайских инвестиций в экономику США с 2017 года. «Почему вы думаете, что углубление отношений с Китаем принесет пользу США и ЕС, но опасно для нас? Дело в том, что вы долгое время смотрели на нашу страну как на несостоявшееся государство, и у вас сложилось неправильное представление о грузинском народе, как будто он не может отличить добро от зла, но, к счастью, это не так», – заявляет партия.

Отмечая, что экономические отношения с Китаем имеют «решающее значение» для Грузии, «Сила народа» заявляет: «единственная страна, которая понесет серьезный ущерб, если Грузия разорвет экономические отношения с Китаем – это Грузия».

«Хотим напомнить, что в такой же грубой форме, сразу после начала российско-украинской войны, вы просили нас ввести санкции в отношении России и взмахом руки прервать все экономические и торговые контакты, но мы этого не сделали. Причина здесь тоже была проста – этим глупым шагом мы ничего не урезали бы России, а действительно своими руками ввели бы «тяжелейшие санкции» экономике нашей страны и грузинскому народу, последствия которых тяжелой печатью отразились бы на жизни нашего народа в течение десятилетий», – говорится в заявлении.

По заявлению партии, «постоянное апеллирование посла на 6-миллиардную помощь, которую якобы вы в течение 30 лет потратили на грузинский народ, являются «иллюзией и издевательством над грузинским народом. Во-первых, американская помощь, поступающая в Грузию, которую мы подсчитали, составляет не 6, а около 4 миллиардов долларов за 30 лет. А во-вторых, большая часть этих денег, к сожалению, была потрачена в Грузии руками финансируемых вами НПО на то, чтобы привести к власти вашу любимую партию – «Национальное движение», а затем и на ее постоянную поддержку. И в-третьих, сегодня эти средства используются в основном теми НПО, которые занимаются подрывной деятельностью против нашей Родины и единственная цель которых – вернуть к власти «грузинскую» агентурную сеть – «Национальное движение», много раз менявшее свое лицо и название, но всегда остававшееся рабами и предателями Родины».

Партия также напоминает о роли, которую Грузия играла в международных миссиях в партнерстве с США, и заявляет, что без участия Грузии только миссия в Афганистане обошлась бы США как минимум на два миллиарда долларов дороже.

Партия обвинила США также в войне 2008 года и даже заявила, что война была в интересах США: «ваша любимая партия сделала все, чтобы Грузия оказалась в этой очень сложной ситуации. Да, агентура организовала в 2008 году самые страшные провокации, и если бы не эта намеренное зло по отношению к собственной стране, если бы не бессловесное выполнение заданий и рабское послушание, Грузия не была бы охвачена пламенем войны. Не было бы сотен грузинских жертв, не было бы 35 тысяч новых перемещенных лиц, не было бы оккупации 20 процентов территории Грузии и серьезного коллапса экономики. У нас есть серьезные вопросы относительно вашей роли и функции в этих процессах, потому что сегодня даже маленький ребенок в Грузии знает, что Саакашвили и его агентурная банда выполняли тяжелейшие поручения против Грузии, чтобы спровоцировать оккупацию».

В заявлении говорится, что «именно после этих августовских событий Россию стали называть «оккупантом», а США – стратегическим партнером, что в последующие годы и по сей день более или менее успешно использовалось для производства пропаганды и террора общественного мнения».

Партия призывает США опубликовать подробную смету средств, предоставленных Грузии, и «все станет ясно общественности».

«Если бы вы действительно хотели дружеских отношений и стратегического партнерства с нашей страной, вы бы построили порт Анаклия с американскими инвестициями, причем уже давно. Несмотря на многочисленные предложения, вы каждый раз отказывались от строительства порта, а теперь, когда появился настоящий инвестор, вы своим отношением к этому проекту и его инвесторам ясно показываете, что единственная цель, которой вы руководствуетесь, — это сорвать проект и отменить его строительство», – говорится в заявлении.

Партия заявляет, что сделает все для «укрепления суверенитета нашей страны и улучшения экономической ситуации, даже если нам придется пересмотреть «стратегическое партнерство», написанное только на бумаге и сказанное в воздухе».

