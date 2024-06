TI Грузия: Порт Анаклия построит китайская компания с сомнительной репутацией

«Международная прозрачность – Грузия» опубликовала заявление, согласно которому правительство Грузии выбрало инвестором порта Анаклия китайскую компанию, «известную коррупционными скандалами», что вызывает беспокойство в контексте внешнеполитического курса страны.

«Наряду с принятием «российского закона», включение китайской государственной компании, находящейся под санкциями США, в проект порта Анаклия является продолжением изменения внешнеполитического курса Грузии», – заявляют в организации, – «Строительство международной транспортной инфраструктуры страны, наряду с экономической нагрузкой, имеет важное геополитическое измерение».

Министерство экономики Грузии объявило 29 мая, что китайско-сингапурский консорциум выиграл конкурс на отбор частного партнера глубоководного порта Анаклия. Контрольный пакет (51%) будет принадлежать власти, а остальные 49% будут принадлежать консорциуму.

В консорциум, выбранный для строительства порта, входят китайская государственная компания China Communications Construction Company Limited (CCCC) и China Harbour Investment Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре, но являющаяся дочерней компанией той же китайской государственной компании. Также субподрядчиками консорциума являются China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co.

По заявлению организации, с июня 2021 года CCCC подвергается ограничениям со стороны США. Она включена в список консолидированных санкций (Non-SDN) Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за то, что является частью китайского военно-промышленного комплекса. «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что компании, включенные в этот список, не ограничены в доступе к активам и финансовым операциям, но подвергаются определенным ограничениям. В частности, сделки с CCCC требуют одобрения правительства США. Это означает, что, сотрудничая с CCCC, Грузия не нарушает санкционный режим, хотя китайской компании, включенной в список Non-SDN, запрещено закупать комплектующие американского производства без разрешения правительства США.

В организации также отмечают, что CCCC, одна из крупнейших государственных китайских компаний, специализирующаяся на строительстве и эксплуатации крупных инфраструктурных проектов, несколько раз фигурировала в коррупционных делах в различных странах.

China Road and Bridge Corporation, дочерняя компания CCCC, которая также участвует в проекте порта Анаклия, работает в Грузии с 2018 года, в частности, она строит участок высокоскоростной автодороги Убиса-Шорапни. Строительные работы финансировал Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). С ноября 2021 года China Road and Bridge Corporation ведет строительство объездной дороги Цнори, которое реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

По данным организации, в 2020 году Посольство США в Грузии обнародовало информацию о CCCC, отметив, что деятельность китайской компании в развивающихся странах характеризуется некачественным строительством, нарушением трудовых прав, экологическим ущербом и неустойчивым долгом. Госдепартамент США сделал аналогичное заявление 1 июня, заявив, что важно «не ставить под угрозу безопасность и суверенитет Грузии, а также безопасность евроатлантических партнеров страны».

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что отношения с такой компанией, «отличающейся коррупционными скандалами», повышают риски импорта коррупции в Грузию, «особенно в то время, когда грузинские власти репрессируют неправительственные организации. Неправительственный сектор является необходимым институтом контроля и предотвращения коррупционных рисков в стране».

