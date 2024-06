Посол США призывает власти Грузии срочно изменить курс для восстановления отношений

Посол США в Грузии Робин Данниган дала обширное интервью информационному агентству IPN. Она рассказала об ухудшении отношений с Грузией из-за «крайне тревожных шагов» Тбилиси и призвала власти Грузии срочно изменить курс, чтобы избежать дальнейших санкций. Посол также рассказала об опасности передачи проекта строительства глубоководного порта Анаклия китайской государственной компании.

Действия властей «крайне тревожные»

Сначала посол США говорила о «32-летнем партнерстве» между двумя странами, которое было взаимовыгодным, но отметила, что, когда она прибыла в Грузию, она знала, что «в наших отношениях есть некоторые проблемы».

Данниган приветствовала «великолепное решение» ЕС предоставить Грузии статус кандидата, но сказала: «за последние несколько месяцев власти Грузии предприняли шаги, которые вызывают крайнее беспокойство». Она особо отметила рост антизападной риторики, принятие закона об иностранных агентах, противоречащего «заявленным чаяниям грузинского народа», а также «случаи насилия и запугивания в отношении мирных протестующих, гражданского общества и представителей оппозиционных партий».

Посол пояснила, что эти действия вынудили США ввести визовые ограничения для лиц и членов их семей, которые «способствуют действиям, подрывающим демократию, распространяющим дезинформацию, проявляют насилие в отношении граждан». Посол Данниган подтвердила, что лица, попавшие под санкции, уже уведомлены о том, что их американские визы больше не действительны, и те, у кого не было виз, не смогут их получить. Ссылаясь на заявление госсекретаря США, посол заявила, что США, скорее всего, предпримут дальнейшие действия, но подчеркнула, что этого может и не случиться, если власти изменят курс.

Посол подчеркнула, что «последствия, которые последовали с нашей стороны за действиями властей, являются инструментом для изменения этих действий и не имеют целью наказать население Грузии».

Она перечислила ряд областей, в которых США оказывают помощь Грузии, отметив, что заявление госсекретаря Блинкена о пересмотре отношений между США и Грузией ставит под угрозу всю эту помощь. «Мы не хотим этого делать, но мы также четко заявили, что очень сложно продолжать крепкое партнерство по всем этим направлениям, если власть считает нас врагами, а некоторые члены властей Грузии в некоторых заявлениях характеризуют нас и Евросоюз, как врагов», – сказала Данниган.

Отмена закона об «иностранных агентах» была бы «очень важным шагом», но недостаточным для восстановления отношений

Отвечая на вопрос, улучшит ли отмена закона отношения, посол Данниган ответила, что «это будет очень важным шагом в улучшении наших отношений и поможет нам добраться до места, где мы сможем остановить любые негативные последствия». Посол отметила, что отмены закона недостаточно для полной нормализации отношений, добавив, что власти Грузии должны прекратить распространение дезинформации и антизападной риторики, а также насилие в отношении мирных собраний и протестующих. Она посоветовала властям не ждать выборов, чтобы пойти на эти шаги.

Передача проекта порта Анаклия китайской компании

Посол Данниган также затронула тему передачи проекта строительства глубоководного порта Анаклия китайской компании CCCC, отметив, что владельцем компании является Коммунистическая партия Китая, «финансист номер один российской армии сегодня». По ее словам, Министерство финансов США определило, что эта компания включена в список компаний, имеющих «глубокие связи с военными из Компартии». Данниган также заявила, что в 2009 году Всемирный банк запретил финансировать инфраструктурные проекты, реализуемые этой компанией.

«Недавно компания построила порт в Шри-Ланке, и вокруг этого порта существует много споров. Не знаю, читали ли вы об этом, но, в конце концов, китайское правительство смогло получить в аренду на 99 лет землю Шри-Ланки, и его корабли, военные корабли, смогут заходить и выходить. Таким образом, есть аргумент, что Шри-Ланка отказалась от своего суверенитета и базовой критически важной инфраструктуры», — сказала посол.

«Поэтому есть много опасений по поводу Анаклия. Конечно, это суверенное решение. Но я просто повторяю некоторые опасения, которые существуют во всем мире по поводу этой конкретной компании», – добавила посол.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)