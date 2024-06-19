НБГ оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 8%
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании 19 июня принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%.
По данным банка, инфляция в Грузии все еще ниже целевого уровня. В мае общий уровень цен увеличился на 2% ежегодно, а базовая инфляция составила 1,7%. По сравнению с предыдущим месяцем умеренный рост инфляции во многом обусловлен ростом импортной инфляции, тогда как изменение цен на продукцию местного производства по-прежнему близко к целевому показателю в 3%. По текущему прогнозу, при прочих равных условиях, инфляция во второй половине текущего года составит около 3%.
В НБГ заявляют, что в последнее время возросла неопределенность на фоне внутренних и внешних вызовов, что увеличивает инфляционные риски. В банке отмечают, что высокое колебание обменного курса делает заметным инфляционное давление со стороны импортированной инфляции. «Следует отметить, что международные цены на нефть в последнее время снизились, хотя международный индекс цен на продукты питания в последние два месяца растет. Примечательно также, что в последние месяцы возросли инфляционные ожидания. Внутренняя экономическая активность также оказалась выше ожиданий, что стимулируется возросшей кредитной активностью», – говорится в сообщении банка.
Принимая во внимание вышеупомянутые факторы и в результате анализа внутренних и внешних вызовов на данном этапе, Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%. «Если дополнительные риски не материализуются, НБГ осторожными шагами вернется к снижению учетной ставки до нейтрального уровня. В случае, если факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, вновь будут выявлены, возможно, придется сохранить текущую жесткую позицию в течение длительного времени или дополнительно ужесточить монетарную политику», – говорят в банке.
«Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен», – говорится в сообщении банка.
Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 31 июля.
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