НБГ оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии 25 октября принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 10%.

По данным банка, инфляция в Грузии все еще низкая и остается ниже целевого показателя в 3%. В сентябре этого года общая инфляция составила 0,7%, а базовая инфляция – 2,5%. «Низкая инфляция, с одной стороны, вызвана ослаблением давления на цены в результате пандемии и российско-украинской войны. С другой стороны, в результате жесткой монетарной политики снижение инфляции товаров местного производства способствует снижению инфляции», – отметили в банке, добавив, что согласно текущему прогнозу, инфляция останется ниже целевого уровня в 3% до конца 2023 года и стабилизируется вокруг него в 2024 году.

Несмотря на позитивные тенденции, в банке поясняют, что напряженная геополитическая ситуация создает нестабильную обстановку в мире и дополнительную неопределенность вокруг прогноза инфляции. По мнению банка, к существующим потрясениям добавился новый фактор геополитической нестабильности в виде продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. «В последнее время тенденции на топливном рынке также несколько ухудшились, как с точки зрения цен, так и нестабильности поставок. Наряду с этими рисками заслуживают внимания и тенденции в местной экономике. В частности, в этом году спрос по-прежнему высок и ожидается экономический рост на уровне 6%», – отмечают в банке. По его заявлению, за последние месяцы также относительно ускорились темпы роста кредитов, основным источником которых является увеличение бизнес-кредитов, преимущественно в иностранной валюте.

«Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен», – заявляют в НБГ.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 20 декабря 2023 года.

