НБГ снизил ставку рефинансирования с 9,5% до 9%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии 31 января принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 9%.

По информации НБГ, инфляция в Грузии по-прежнему находится на низком уровне. В декабре общий уровень цен увеличился на 0,4% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 1,9%. В банке заявили, что низкая инфляция является результатом сочетания внутренних и внешних факторов. «С одной стороны, благодаря жесткой монетарной политике и снижению инфляционных ожиданий инфляция на товары отечественного производства снижается. В то же время постепенное ослабление внешних шоков, вызванных войной и пандемией, существенно снизило инфляционное давление», – отмечают в банке.

На фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к чему добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. «При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3% в начале 2024 года, а в среднесрочной перспективе стабилизируется около него», – говорится в пресс-релизе банка.

Наряду с позитивными тенденциями, по мнению банка, стоит отметить и инфляционные риски. В НБГ отмечают, что нынешняя острая геополитическая ситуация существенно увеличивает неопределенность, связанную с транспортными расходами. Наряду с внешними рисками в плане давления на инфляцию заслуживают внимания и местные экономические тенденции. «Экономическая активность в прошлом году была высокой, и по предварительным оценкам, экономический рост в 2023 году составит 7,0 процента. По прогнозу Национального банка Грузии, отставание роста ВВП от допандемического тренда полностью устранено и ожидается, что экономическая активность нормализуется около своего потенциального уровня в 2024 году, что, по текущим оценкам, означает 5-процентный экономический рост», – говорят в банке.

Принимая во внимание вышеуказанные факторы и риски, Национальный банк продолжает отходить от жесткой денежно-кредитной политики и снижает ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 9%. По мнению банка, предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС в конце прошлого года «уменьшило суверенную премию риска, что при прочих равных условиях должно повлиять на нейтральный курс монетарной политики в сторону снижения».

Однако в банке отмечают, что политика остается жесткой и, учитывая описанные выше риски, НБГ сохранит осторожный подход к нормализации учетной ставки. «Если вновь будут выявлены факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении текущей жесткой позиции в течение длительного времени», – отмечают в банке.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 13 марта 2024 года.

