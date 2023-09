НБГ снизил ставку рефинансирования с 10,25% до 10%

13 сентября 2023 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов до 10%.

Причиной снижения банк назвал сокращение инфляции. В августе годовая инфляция составила 0,9%. Этому способствовали и внешние факторы, в частности, тенденция снижения цен на продовольственное сырье и нефть на международных рынках. По данным банка, стоимость международных перевозок снизилась почти до допандемического уровня, и это вместе с укрепившимся курсом лари снижает цены на импортные товары в Грузии. Кроме того, снижение инфляции поддерживается ужесточенной денежно-кредитной политикой и снижением инфляционных ожиданий, что в августе достигло 6,1% и, как ожидается, будет снижаться в течение года.

По оценкам НБГ, в месяцы после 2023 года инфляция будет ниже целевого уровня в 3%, а «в среднесрочной перспективе останется близкой к нему». Следует отметить, что в краткосрочной перспективе инфляция ниже целевого уровня способствует нормализации долгосрочных инфляционных ожиданий.

По мнению банка, несмотря на положительные тенденции, инфляционные риски по-прежнему высоки, а текущая острая геополитическая ситуация увеличивает неопределенность на сырьевых рынках. «С точки зрения давления на инфляцию, наряду с внешними рисками, по-прежнему заслуживают внимания локальные экономические тенденции. Несмотря на стабилизацию совокупного спроса, примечательно ускорение кредитной активности в иностранной валюте. Продолжение этой тенденции может создать дополнительное давление на инфляцию в будущем», – говорится в сообщении банка.

«Принимая во внимание эти риски, Национальный банк Грузии продолжает выходить из жесткой денежно-кредитной политики осторожными шагами», – заявили в НБГ, – «Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен».

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 25 октября 2023 года.

