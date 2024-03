НБГ снизил ставку рефинансирования с 9% до 8,25%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии 13 марта снизил ставку рефинансирования на 0,75 процентных пунктов до 8,25%.

В банке заявили, что в Грузии сохраняется низкая инфляционная среда и в феврале общий уровень цен увеличился на 0,3% годовых, тогда как базовая инфляция составила 2,4%. По заявлению банка, низкая инфляция была вызвана жесткой монетарной политикой и снижением инфляционных ожиданий, а также постепенным сокращением внешних шоков, вызванных войной и пандемией. В НБГ отмечают, что низкая инфляционная среда влияет на инфляционные ожидания, что также существенно снижает среднесрочные инфляционные риски. «При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3 процента на начало 2024 года, а в среднесрочной перспективе стабилизируется вокруг него», – говорится в пресс-релизе НБГ.

В банке также отметили, что хотя инфляционные риски все еще существуют, их острота ослабла, и добавили, что одним из основных рисков инфляции является рост стоимости международных перевозок из-за напряженности в районе Красного моря. По данным банка, в январе, по предварительной оценке, экономический рост составил 5,8%, что свидетельствует о нейтрализации инфляционного давления со стороны спроса. По прогнозу Национального банка Грузии, отставание экономической активности от допандемического тренда полностью ликвидировано и ожидается, что экономический рост стабилизируется около своего потенциального уровня в 2024 году.

В результате анализа существующих на данном этапе тенденций Национальный банк Грузии продолжает отказываться от жесткой денежно-кредитной политики и на текущей сессии ставка рефинансирования снижается на 0,75 процентных пункта до 8,25%. «Если факторы, влияющие на инфляционные ожидания и внешние риски в направлении роста, снова будут выявлены, при прочих равных условиях, возможно, придется сохранять текущую жесткую позицию в течение длительного времени или еще больше ужесточить монетарную политику», – отмечают в банке.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 8 мая 2024 года.

