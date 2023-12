НБГ снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,5%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии 20 декабря принял решение снизить ставку денежно-кредитной политики на 0,5 процентного пункта до 9,5%.

По информации НБГ, инфляция в Грузии в ноябре этого года снизилась больше, чем ожидалось, и составила 0,1%. При этом базовая инфляция в ноябре составила 1,8%. Низкие темпы инфляции обусловлены как местными, так и внешними факторами. По заявлению банка, инфляционные ожидания снижаются в результате жесткой монетарной политики. «При этом инфляция продукции местного производства постепенно приблизилась к целевому показателю в 3% и составила в ноябре 3,8%. В банке отметили, что стабильность цен на сырье на международных рынках по-прежнему способствует низкой инфляции импортной продукции».

Однако наряду с позитивными тенденциями в банке говорят и об инфляционных рисках. «В частности, тенденции экономического роста содержат риски давления на цены со стороны спроса. По предварительным данным, местный спрос по-прежнему силен, а средний экономический рост за январь-октябрь составляет 6,9%», – заявили в НБГ.

«Национальный банк Грузии наблюдает и оценивает динамику экономики и в случае появления признаков инфляционного давления готов принять соответствующие меры», – говорится в пресс-релизе НБГ.

Учитывая инфляционные риски, в банке заявляют, что ставка рефинансирования, несмотря на снижение, по-прежнему остается на высоком уровне и «НБГ продолжит ее нормализацию лишь медленными темпами, в соответствии с обновленными прогнозами по инфляции».

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 31 января 2024 года.

