НБГ снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10,25%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии 2 августа снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 10,25%.

Причиной снижения ставки НБГ назвал снижение инфляции. В июне годовая инфляция составила 0,6%. Этому способствовали и внешние факторы, в частности тенденция снижения цен на продовольственное сырье и нефть на мировых рынках. По данным банка, стоимость международных перевозок снизилась почти до допандемического уровня, и это вместе с укрепившимся курсом лари снижает цены на импортные товары в Грузии. В то же время снижение инфляции поддерживается ужесточенной денежно-кредитной политикой и снижением инфляционных ожиданий. «В результате локальная инфляция, хотя и относительно медленными темпами, все же снижается и в июне составила 8,5 процента», – говорится в сообщении банка.

В НБГ отметили, что согласно текущему прогнозу, инфляция будет ниже 3%-го целевого уровня в последующие месяцы 2023 года, а в среднесрочной перспективе стабилизируется вокруг него. «После длительного периода высокой инфляции, инфляция значительно ниже целевого уровня будет способствовать дополнительной нормализации долгосрочных инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, является необходимым условием ценовой стабильности».

В банке также поясняют, что, несмотря на позитивные тенденции, текущая напряженная геополитическая ситуация усиливает неопределенность на товарных рынках. Принимая во внимание инфляционные тенденции и прогнозы, при прочих равных условиях Национальный банк Грузии продолжит нормализацию ставки рефинансирования лишь медленными темпами. «Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности», — добавили в банке.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике НБГ состоится 13 сентября 2023 года.

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