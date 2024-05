НБГ снизил ставку рефинансирования с 8,25% до 8,0%

22 мая Комитет монетарной политики Национального банка Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов до 8,0%.

По заявлению банка, в Грузии сохраняется низкая инфляционная среда. В апреле 2024 года общий уровень цен увеличился на 1,5% годовых, а базовая инфляция составила 2,3%. В банке отмечают, что умеренный рост инфляции по сравнению с предыдущим месяцем был вызван ростом цен на нефть из-за текущей острой геополитической ситуации. Однако «в результате своевременной и достаточно ужесточенной денежно-кредитной политики изменение цен на продукцию местного производства нормализовалось около целевого показателя в 3%». В НБГ отмечают, что «в первом полугодии 2024 года инфляция при прочих равных условиях будет ниже целевого уровня, а в дальнейшем стабилизируется в районе 3%».

НБГ подчеркивает, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность возросла. Инфляционные риски, обусловленные как внутренней, так и геополитической ситуацией, возросли. Также следует отметить, что инфляционные ожидания в последние месяцы несколько выросли. Кроме того, по оценке НБГ, отставание экономической активности от допандемического тренда полностью устранено. Следовательно, более сильный, чем ожидалось, внутренний спрос, который частично стимулируется возросшей кредитной активностью, несет в себе инфляционный риск. Однако в базовом сценарии ожидается стабилизация экономической активности около потенциального уровня и рост на 5,6% в 2024 году, что не создаст дополнительного инфляционного давления.

«Принимая во внимание вышеуказанные факторы и в результате анализа внутренних и внешних вызовов на данном этапе, Национальный банк Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 8,0%», – сообщили в НБГ, – «В случае, если вновь будут выявлены факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции в течение длительного времени или дополнительного ужесточения монетарной политики».

«Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен», – заявляют в НБГ.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 19 июня 2024 года.

