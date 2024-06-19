Фото: Муфид Маджнун/Unplash.com
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Служба статистики: ВВП Грузии вырос на 8,4% в первом квартале 2024 г.

Civil.ge Send an email 19/06/2024 - 13:15
9 1 minute read

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 июня, в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,4%.

По данным Службы статистики, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: деятельность, связанная с недвижимостью (18,8%), образование (29,1%), государственное управление и оборона; Обязательное социальное обеспечение (13,0%), строительство (10,3%), информация и коммуникация (12,2%), транспорт и складирование (9,7%).

Снижение отмечено в следующих отраслях: снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (-11,6%), прочие услуги (-11,2%), горнодобывающая промышленность (-1,8%).

Служба статистики опубликует обновленные данные 15 ноября 2024 года.

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Civil.ge Send an email 19/06/2024 - 13:15
9 1 minute read

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