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Новости

ВВП Грузии в апреле 2024 года вырос на 11,8%

Civil.ge Send an email 31/05/2024 - 13:02
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 мая, в апреле 2924 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 11,8%.

По данным Службы статистики, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность; строительство; информация и коммуникация; транспортировка и хранение; торговля и профессиональная, научная и техническая деятельность.

Снижение наблюдалось в энергетическом секторе.

По данным Службы статистики, средний рост реального ВВП за январь-апрель 2024 года составил 9,0%.

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Civil.ge Send an email 31/05/2024 - 13:02
0 1 minute read

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