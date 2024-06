Посол США осуждает «душераздирающую и печальную» дезинформацию о США и ЕС

Посол США в Грузии Робин Данниган говорила о распространяемой в Грузии дезинформации о вступлении в ЕС и отношениях между США и Грузией. Выступая на презентации проекта «Советская память» в Государственном университете Ильи, посол еще раз подтвердила поддержку США евроатлантических устремлений Грузии и подчеркнула, что интеграция в Евросоюз не означает отказа от своей культурной идентичности.

Посол Данниган сказала: «некоторые люди утверждают, что мы — партия глобальной войны или что мы пытаемся произвести революцию в этой стране, что у нас злые намерения… Наша 32-летняя история в этой стране — это история сильных связей между людьми, глубокой дружбы между американцами и грузинами, история партнерства в медицинской сфере, в сфере образования, обмена техникой в области сельского хозяйства, помощь друг другу в укреплении Сил обороны». Она также сказала, что такие ложные нарративы являются «душераздирающими и печальными», и подтвердила, что США привержены «стремлению грузинского народа стать членом ЕС, укрепить евроатлантическую траекторию».

Посол Данниган заявила, что предполагаемая угроза, исходящая от Евросоюза для грузинской идентичности, также является «полностью ложной». «Все, что вам нужно сделать, это пересечь границу ЕС, и когда вы отправитесь из Австрии в Италию, нет никаких сомнений в том, что вы сохранили свою культурную самобытность».

В контексте темы мероприятия посол отметила, что истории жизни людей, пострадавших во времена Советского Союза, помогают сохранить правду и помогают будущим поколениям понять травмы, нанесенные советским режимом, а также последствия, которые он привнес в жизнь грузинского народа.

Посол Данниган подчеркнула, что «это служит напоминанием всем о том, что советский режим здесь регулярно называл грузин, пытавшихся сказать правду, агентами или иностранными агентами». Правящее большинство недавно приняло закон, который называет финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ как «проводников интересов иностранной силы». Закон подвергся резкой критике со стороны США и Евросоюза. Госдепартамент США также объявил о первом пакете санкций против тех, кто участвовал в репрессиях против противников закона.

