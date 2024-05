«Грузинская мечта» обвиняет США в «шантаже» и преуменьшает ограничения

24 мая Политический совет правящей партии «Грузинская мечта» выступил с заявлением в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о политике ограничения виз против грузинских чиновников в связи с законом об иностранных агентах. В «Грузинской мечте» называют это «вопиющей попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии», что является «особенно циничным» в преддверии предстоящего Дня независимости страны 26 мая. Правящая партия также утверждает, что «распространение санкций на членов семьи является фашистско-большевистским явлением».

23 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об ожидаемых визовых ограничениях Госдепартамента, которые будут применяться «к лицам, ответственным или соучаствующим в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей». «Грузинская мечта» отказывается отступать, заявляя, что не собирается «торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны».

По заявлению «Грузинской мечты», шаг США является продолжением антигрузинской риторики, продолжающейся с 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта». Политика шантажа и угроз в отношении Грузии не соответствует не только духу стратегического партнерства, но и общему духу партнерства, который должен быть установлен между двумя суверенными государствами».

В заявлении говорится, что это «не является ни неожиданным, ни удивительным» после предполагаемых угроз убийством, адресованных, как утверждает Грузинская мечта, премьер-министру Грузии Кобахидзе о том, что он разделит судьбу словацкого премьер-министра Фицо. В заявлении ГМ пытается преуменьшить значение ограничений, приводя примеры Сербии и Боснии и Герцеговины, высшие чиновники которых попали под санкции, но которые, по заявлению ГМ, продолжают интеграцию в ЕС, несмотря на санкции США, и напоминает о санкциях против грузинских судей, «что не оказало никакого влияния на независимость грузинской судебной власти».

«Грузинская мечта» заявляет, что «никакой шантаж не может заставить нас сделать шаг против нашей страны» и призывает «всех действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для улучшения отношений, что в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа».

