Брифинг помощника госсекретаря Джима О’Брайена по итогам визита в Тбилиси

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен провел брифинг в Тбилиси, на котором обсудил результаты своего визита в Грузию и встреч с представителями властей, гражданского общества и оппозиции. В частности, он говорил о законе об иностранных агентах, коснувшись возможности внесения в него изменений и подчеркнув последствия его принятия в нынешнем виде.

Он сказал, что приехал в Грузию, потому что США «глубоко ценят наши отношения с Грузией», которые рассматривают как стратегическое партнерство, отмечая при этом, что «откровенно говоря, некоторые из недавних выступлений здесь и действий Парламента (Грузии) заставили нас задуматься, разделяют ли власти наши стратегические интересы».

Он говорил о помощи США Грузии в размере более 6 миллиардов долларов США с 1992 года как о проявлении стратегического партнерства, добавив, что США особенно ценят отношения с Грузией, поскольку последняя решила интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры. Джим О’Брайен подчеркнул, что именно власть Грузии закрепила это обязательство в Конституции Грузии, и заявил, что США гордятся тем, что поддержали Грузию в этом начинании.

Затем он рассказал, что, приехав в Грузию, он «немного встревожился, обнаружив здесь два совершенно разных нарратива».

Один из нарративов, по его словам, касается «закона об иностранном влиянии». Он отметил, что некоторые сторонники закона говорят, что прозрачность финансирования должна быть главным национальным интересом Грузии, и они считают, что некоторые западные доноры не так прозрачны, как следует». Однако, помощник госсекретаря сказал: «мы заинтересованы в том, чтобы Грузия приблизилась к европейским и трансатлантическим нормам для решения таких вопросов, как прозрачность». Он подчеркнул, что ни процесс, ни фактическая реализация, предусмотренные законом, не соответствуют этим стандартам. Затем он отметил, что грузинские власти пообещали, что будут возможности решить эту проблему до того, как закон будет реализован, и что во время своих встреч он заявил, что «будут последствия, если закон войдет в силу в его нынешнем виде».

Премьер-министр назвал это принуждением, но это не так, – подчеркнул Джим О’Брайен. По его словам, Грузия пытается вступить в ЕС и НАТО, и «у этих организаций есть определенные реферы и стандарты, которые говорят, каковы правила».

По его словам, «решение Грузии не сближаться с ними было бы отказом от пути, который закреплен в Конституции Грузии». Отметив, что большинство населения Грузии желает, чтобы Грузия продолжала идти по пути интеграции ЕС и НАТО, он подчеркнул, что, если закон будет изменен в соответствии с этими стандартами, это «укрепит наше партнерство», а не разорвет его на части, «что, как я чувствую, происходит сейчас».

Затем помощник госсекретаря отметил, что другая, более значительная часть нарратива – это риторика ГД о «глобальной партии войны» и что существует «заговор Запада с целью отстранения ГД от власти», назвав это «нереальным, неправильным и полным недоразумением в отношениях международного сообщества с Грузией». В качестве примера он привел отказ почетного председателя ГД Бидзины Иванишвили встретиться с ним под предлогом того, что он находится под «фактическими санкциями». Джим О’Брайен сказал: «на данный момент к нему нет никаких санкций. Для такого влиятельного человека быть настолько дезинформированным – это шокирует и разочаровывает».

Джим О’Брайен далее отметил: «то, что премьер-министр заявил, что это является причиной того, что один из самых важных партнеров Грузии не может встретиться с этим гражданином, означает поставить этот индивидуальный интерес выше конституционного обязательства страны больше работать с международными партнерами по присоединению к ЕС и НАТО».

Он подчеркнул, что позиция США заключается в том, что «если будут демонстрации, мы хотим, чтобы они были мирными, а присутствие полиции было мирным», добавив, что не должно быть никакого запугивания протестующих или других лиц, ссылаясь на сообщения о преследованиях за последние недели и подчеркнул, что «люди, ответственные за запугивание, должны быть привлечены к ответственности».

По его словам: «если закон будет принят без соответствия нормам ЕС» и риторика против США и других партнеров продолжится, отношения с США окажутся «под угрозой», особенно подчеркнув, что, если США теперь будут рассматриваться «как противник, а не партнер», пакет помощи стоимостью 390 миллионов долларов США, включающий оборонные, экономические проекты и проекты развития, придется «поставить на пересмотр».

Джим О’Брайен заявил: «если закон вступит в противоречие с нормами ЕС и подорвет демократию здесь, а также будет иметь место насилие против мирных протестующих, тогда мы увидим ограничения со стороны США, финансовые ограничения и ограничения на поездки для лиц, ответственных за эти действия и их семей».

Он подчеркнул, что надеется, что Грузия «по-прежнему продолжит» путь к ЕС и НАТО. Если нет, то «мы вернемся к этим темам очень скоро», – отметил помощник госсекретаря.

