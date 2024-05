Белый дом готов «принципиально пересмотреть» отношения с Грузией из-за закона об иноагентах

Less than a minute

Во время своего ежедневного брифинга пресс-спикер Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом «глубоко обеспокоен грузинским законодательством об иностранных агентах в кремлевском стиле», добавив, что «если этот закон будет принят, это заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией».

Пресс-спикер отметила, что США «откровенно выразили обеспокоенность по поводу законодательства, которое противоречит демократическим ценностям и отдалит Грузию от ценностей ЕС, а также НАТО».

Она признала протесты грузин, которые «не испугавшись запугивания, заявили своим властям, что выступают против этого закона, потому что хотят евроатлантического будущего».

Ранее в тот же день Ведант Патель заявил от имени Госдепартамента США заявил, что «еще есть время для совместной работы, но мы считаем, что правительству Грузии необходимо сменить курс с того, которого оно придерживается».

