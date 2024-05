Сенаторы США: Конгресс рассматривает возможность изменения политики США в отношении Грузии

Сенаторы США Джим Риш, член сенатского Комитета по международным отношениям, и Джин Шахин, председатель Подкомитета по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности, а также Бэн Кардин, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, и восемь других сенаторов выразили свое «глубокое разочарование» решением Парламента Грузии в связи с принятием законопроекта по «иностранным агентам».

«Этот закон был принят вопреки желанию сотен тысяч грузин, мирно протестующих против него, и который будет использован не только для ограничения свободы слова, но и будет препятствовать развитию демократии в Грузии», – говорится в заявлении сенаторов.

Ссылаясь на предыдущее письмо членов Комитета по международным отношениям, сенаторы заявили, что «принятие этого законопроекта потребует от Конгресса рассмотрения изменений в политике США в отношении Грузии», включая «санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократии, а также визовые запреты и пересмотр прямой помощи США».

По словам сенаторов, они и дальше будут поддерживать грузинский народ.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)