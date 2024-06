США ввели первый пакет санкций против десятков граждан Грузии

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 6 июня, что Соединенные Штаты Америки ввели первый пакет санкций в отношении десятков граждан Грузии.

«Соединенные Штаты Америки по-прежнему глубоко обеспокоены антидемократическими действиями «Грузинской мечты», а также ее недавними заявлениями и риторикой. Эти действия создают риск отклонения от пути европейского будущего Грузии и противоречат Конституции Грузии и воле ее народа», – заявил Мэтью Миллер.

Говоря о полном пересмотре отношений с Грузией, Мэтью Миллер заявил, что Госдепартамент принял новую политику визовых ограничений. «Сегодня в рамках этой политики мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений для десятков граждан Грузии. Среди них есть отдельные лица, а также члены непосредственно их семей, которые ответственны или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии посредством таких действий, как подрыв права на мирные собрания и выражение мнения, нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества и намеренное распространение дезинформации по указанию правительства Грузии», – заявил пресс-спикер.

По словам Миллера, первый пакет визовых ограничений распространяется на членов «Грузинской мечты», членов Парламента, правоохранителей органов и частных лиц.

Миллер также заявил: «мы все еще надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения давних демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Но если они этого не сделают, США готовы принять дополнительные меры».

Отвечая на вопросы, пресс-спикер Госдепартамента пояснил, что число санкционированных лиц составляет от двух до трех десятков. На вопрос, получали ли они уведомления, Миллер ответил, что те, у кого есть американские визы, получат уведомления, но в остальном «мы обычно не уведомляем людей, но они узнают, когда попытаются приехать в США».

На вопрос, сколько пакетов ожидается, Миллер ответил, что не может сказать, добавив: «мы готовы ввести дополнительные санкции и предпримем любые необходимые шаги».

На вопрос, какой сигнал пытаются донести США, вводя несколько пакетов, Миллер ответил: «у правительства Грузии еще есть время изменить курс, который оно ведет сейчас». По его словам, речь идет о недавно принятом законе об «иностранных агентах», а также действиях правительства против инакомыслия, заявлениях лидеров правящей партии и отказе от курса, которого Грузия придерживается уже долгое время. «Наша политика зависит от политики, проводимой Грузией», – добавил он.

