Глава оккупированного Гальского района рассказал о подготовке нового пространства для переговоров МПРИ

Глава абхазской администрации оккупированного Гали Константин Пилиа заявил 26 ноября, что готовится новое пространство для заседаний в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них (МПРИ), которые не проводились с 2018 года.

По его словам, сейчас готовится пространство «после моста Ингурского… не заезжая на наш контрольно-пропускной пункт». Эта отведенная территория, на которой будет расположен «конференц-зал», предназначена для проведения встреч МПРИ, и основная цель состоит в том, чтобы эти встречи проходили без въезда представителей Грузии на оккупированную территорию.

По словам Пилиа, основным препятствием на пути восстановления гальского формата МПРИ стали «разногласия по поводу проездных документов». Он также заявил, что грузинская сторона настаивала на возможности въезда в оккупированную Абхазию, где проходили встречи, по грузинским удостоверениям личности, тогда как де-факто власти утверждали, что грузины смогут пересекать линию оккупации с иностранными паспортами.

Пилиа заявил, что де-факто правительство выступает за «равный» диалог. По его словам, «в Грузии есть силы, которые понимают, что этот лист им нужно перелистнуть». Он также добавил, что правительство Грузии «подает сигналы о том, что оно не хочет открывать второй фронт, не хочет быть против России». Он также подчеркнул, что в Грузии есть «очень серьезная, профинансированная Западом в полном объеме (оппозиция)… держит прямо на крючке малейшие события». В качестве примера он привел посещение порта Батуми российским туристическим лайнером и последовавшие за ним протесты.

«Мы показываем… мы на добрососедство готовы, и мы готовы на равный диалог. Сигнал туда пущен, теперь ждем (ответа) навстречу», – сказал Пилиа.

В октябре этого года «заместитель министра иностранных дел» оккупированной Абхазии Ираклий Тужба заявил, что де-факто правительство подготовило «очередной пакет предложений по обновлению формата МПРИ» и выразил надежду, что эти предложения «получат должную реакцию Грузии и мы сможем приступить к работе в этом формате».

««Мы считаем, что это достаточно важный формат, часть Женевского процесса, так называемый локальный механизм безопасности. Мы в 2021 году выступили с официальными предложениями, которые передали через представителей ООН нашим грузинским коллегам», – добавил Тужба.

«Civil Georgia» обратился за комментариями в соответствующие органы Грузии, в том числе в Службу государственной безопасности, и материал будет обновлен по мере поступления комментариев.

Последнее, 57-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали в 2018 году было отменено после того, как участники из России и Абхазии покинули заседание из-за разногласий с представителями Грузии. После встречи представитель Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что главным вопросом повестки дня должно было стать дело Гиги Отхозория, убийца которого – Рашид Канджи Оглы, включен в т.н. в список Отхозория-Татунашвили.

С 2010 года заседания Гальского МПРИ несколько раз приостанавливались. Самая длительная пауза началась в марте 2012 года, когда Сухуми объявил тогдашнего главу Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Анджея Тышкевича «нежелательным человеком на территории Абхазии». Несмотря на то, что в 2013 году был назначен новый глава миссии, встречи возобновились только в 2016 году.

Механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с привлечением представителей Грузии, оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников на месте.

