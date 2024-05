СРОЧНО: США объявили о введении визовых ограничений и пересмотре всего сотрудничества между США и Грузией

23 мая государственный секретарь США Блинкен объявил о введении визовых ограничений для лиц, подрывающих демократию в Грузии, а также о всестороннем пересмотре всего сотрудничества между США и Грузией. Ограничения касаются лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии путем насилия или запугивания.

В заявлении госсекретаря Блинкена говорится, что «закон об иностранном влиянии», который разработала и приняла правящая партия «Грузинская мечта», «будет препятствовать осуществлению свободы объединений и выражения мнений, стигматизирует организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над обеспечением доступа грузин к высококачественной информации».

Таким образом, визовые ограничения Госдепартамента будут распространяться «на лиц, ответственных или причастных к подрыву демократии в Грузии, а также на членов их семей».

В заявлении отмечается, что в ответ на несогласие граждан Грузии с законом правящие власти развязали кампанию запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Далее в нем говорится следующее: «Как «Закон о национальной безопасности», так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии – отраженной в ее Конституции – евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами».

Ограничения распространяются также на лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания.

Кроме того, «любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии – в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года – может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен возможности поездки в Соединенные Штаты», – отмечается в заявлении. Ближайшие члены семьи таких лиц также могут попасть под эти ограничения.

Госсекретарь также объявил о начале «всеобъемлющего обзора» двустороннего сотрудничества между США и Грузией.

В конце госсекретарь отмечает: «мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Пересматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений».

Данная политика визовых ограничений проводится в соответствии с разделом 212 (a)(3)(C) Закона об иммиграции и национальной безопасности и позволяет Государственному департаменту вводить визовые ограничения для лиц, действующих или бывших государственных или негосударственных субъектов, которые несут ответственность за подрыв демократии в Грузии или соучаствуют в нем, в том числе путем применения насилия, силы или принуждения для препятствования осуществлению гражданских или политических прав, а также для ближайших членов семей таких лиц.

