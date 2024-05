В Эргнети состоялось 119-е заседание МПРИ

16 мая в Эргнети (у линии оккупации Цхинвальского региона) состоялось 119-е заседание Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) под сопредседательством специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорела Мошану и главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Беттины Патрисии Бугани.

Заявление МНЕС

Согласно пресс-релизу Миссии наблюдателей ЕС, сопредседатели приветствовали открытие в начале мая двух пунктов пересечения вдоль административной границы с Южной Осетией для празднества Православной Пасхи и в очередной раз призвали к полному возобновлению функционирования пунктов пересечения. Сопредседатели также дали высокую оценку «конструктивной технической встрече по вопросам оросительной воды… и призвали продолжать усилия по улучшению распределения оросительной воды».

Сопредседатели выразили обеспокоенность по поводу «практики задержаний» и призвали к освобождению задержанных, «особенно тех, чье состояние здоровья является предметом обеспокоенности».

В пресс-релизе также говорится, что в ходе «активных дискуссий» среди участников внимание было уделено вызовам, «с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население, включая ограничения на их свободу передвижения, а также недавним событиям в области безопасности на административной границе. Они также подчеркнули важность Горячей Линии, управляемой МНЕС, для содействия обмену информацией по широкому кругу вопросов».

Участники договорились провести следующую встречу МПРИ 23 июля 2024 года.

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)