В Эргнети проходит 118-е заседание МПРИ

20 марта в Эргнети под сопредседательством Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и ОБСЕ проходит 118-е заседание в формате «Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты» (МПРИ).

Заявление Службы госбезопасности Грузии

Заместитель директора Аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе перед встречей заявил, что грузинская сторона поднимет вопросы незаконной «бордеризации», незаконного задержания шести граждан Грузии и расследования убийства Тамаза Гинтури.

По словам Антадзе, с 1 января 2024 года по сегодняшний день зафиксировано пять фактов «бордеризации», из которых три произошли в муниципалитетах Гори и Карели после февральского заседания МПРИ.

Заявление Миссии наблюдателей ЕС

В ходе встречи сопредседатели от Миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ приветствовали приверженность участников формату МПРИ и призвали к практическим решениям для обеспечения безопасности человека вдоль линии оккупации. Кроме того, по их словам, с приближением праздника православной Пасхи необходимо ослабить ограничения на передвижение и полностью открыть пункты пересечения. Они также призвали положить конец незаконным задержаниям оккупационным режимом и подчеркнули важность гуманитарного подхода при решении дел.

Согласно пресс-релизу Миссии наблюдателей ЕС, в ходе обсуждений были подчеркнуты события в области безопасности, включая строительство физических барьеров вдоль линии оккупации. Все стороны признали важность продолжения диалога в предстоящем сельскохозяйственном сезоне и полезность технических совещаний по ирригационным работам.

Кроме того, участники приветствовали роль «горячей линии» при Миссии наблюдателей ЕС в обмене информацией и управлении напряженностью.

Участники договорились провести следующую встречу МПРИ 16 мая 2024 года.

