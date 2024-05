Полиция задержала протестующих на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

Less than a minute

4 Less than a minute

Сцены насилия произошли в Вакийском районе Тбилиси поздно вечером 9 мая, когда полиция задержала нескольких протестующих, перекрывавших движение на проспекте Чавчавадзе.

После задержания военного блогера и активиста Учи Абашидзе протестующие организовали уличное шествие. На видео задержания видно, как протестующих, в том числе женщин, заталкивают в полицейские машины насильно. Число задержанных пока неизвестно.

Серии арестов предшествовал брифинг МВД, на котором власти акцентировали внимание на практике насильственных разгонов демонстрантов за рубежом и пригрозили аналогичными жесткими ответами протестующим, выступающим против закона об «иностранных агентах».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)