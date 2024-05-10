Полиция задерживает протестующих на проспекте Чавчавадзе, 9 мая, 2024. Скриншот из видео телекомпании «Формула»
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Полиция задержала протестующих на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

Civil.ge Send an email 10/05/2024 - 08:38
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Сцены насилия произошли в Вакийском районе Тбилиси поздно вечером 9 мая, когда полиция задержала нескольких протестующих, перекрывавших движение на проспекте Чавчавадзе.

После задержания военного блогера и активиста Учи Абашидзе протестующие организовали уличное шествие. На видео задержания видно, как протестующих, в том числе женщин, заталкивают в полицейские машины насильно. Число задержанных пока неизвестно.

Серии арестов предшествовал брифинг МВД, на котором власти акцентировали внимание на практике насильственных разгонов демонстрантов за рубежом и пригрозили аналогичными жесткими ответами протестующим, выступающим против закона об «иностранных агентах».

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Civil.ge Send an email 10/05/2024 - 08:38
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