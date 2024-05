МВД Грузии говорит о практике насильственного разгона протестов за рубежом и угрожают протестующим аналогичными действиями

Директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе 8 мая провел брифинг, на котором представил общественности информацию о «практике международных полицейских мер, которые применяются полицией как в ведущих европейских странах, так и в США для управления массами во время собраний и манифестаций и, при необходимости, использует в этом случае специальные средства, установленные законом». Он предупредил участников акций протеста против закона об «иностранных агентах», что МВД примет аналогичные «жесткие» меры для предотвращения «насильственных действий».

Купатадзе заявил, что во время акций и демонстраций грузинская полиция действует в соответствии с международными стандартами. «Инструкции, разработанные МВД, которые регулируют управление собраниями и манифестациями, полностью соответствуют руководящим принципам БДИПЧ/ОБСЕ. Соответственно, сотрудники правоохранительных органов применяют специальные меры в соответствии с международно признанными стандартами, и в ответ на развитие событий полиция действовала таким же образом во время последних акций», – сказал он на брифинге.

Купатадзе подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов Грузии обучены в соответствии с международными стандартами реагировать на кризисные ситуации и эффективно управлять переговорами, собраниями и манифестациями, а также применять силу для обеспечения общественного порядка во время публичных демонстраций. Купатадзе отметил, что экипировка, специальная техника, оснащение и специальные средства, которые будут использовать представители МВД, соответствуют международному стандарту и большая часть из них закуплена в разных странах Европы.

Купатадзе также показал присутствующим видео насильственных разгонов протестов в разных странах. «Развитый мир согласен с тем, что поддержание правопорядка в любом государстве является основной задачей полиции, и эти кадры подтверждают, что полиция во всех странах имеет право действовать в соответствии с законом и в пределах своих полномочий, применять зачастую неприемлемые и суровые для общества меры», – сказал он.

Он отметил, что демонстрации против законопроекта об «иностранных агентах» неоднократно перерастали в насилие и что спецназ использовал «пропорциональную силу» для разгона демонстраций.

«Предупреждаем всех участников и организаторов акции, в то время, когда полиция начнет пресекать насильственные действия участников митинга в соответствии с законом, будут применены строгие меры, подобные тем, которые приняты в Америке и ведущих странах Европы», – добавил Купатадзе.

