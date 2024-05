Народный защитник призывает правоохранительные органы немедленно отреагировать на факты избиения 8 мая

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 9 мая, через несколько часов после избиения протестующих и представителей оппозиции неизвестными, опубликовал заявление, в котором призвал правоохранительные органы отреагировать.

«Как бы неприемлемо ни было иное и критическое мнение, преследование людей, запугивание членов их семей, несовершеннолетних детей, физическое преследование граждан является преступным деянием, которое требует немедленного и эффективного реагирования со стороны соответствующих правоохранительных органов», – говорится в заявлении омбудсмена Грузии.

По его словам, «важно, чтобы каждое такое насилие получало строгую и адекватную реакцию со стороны государства, и такие случаи не должны принимать форму массового организованного преследования и насилия, что несовместимо с принципами демократического и правового государства, основанных на правах человека».

Народный защитник еще раз призвал правоохранительные органы немедленно отреагировать и предоставить общественности информацию о реализованных мерах.

Между тем в МВД пока не отреагировали на факты избиения людей прошедшей ночью и вместо этого посвятили сегодняшний брифинг объявлению о привлечении к уголовной ответственности протестующих.

За последние два дня многие активисты, представители оппозиции, СМИ и гражданского общества, а также простые граждане, участвовавшие в акциях против закона об «иностранных агентах», стали адресатами оскорбительных телефонных звонков, в ходе которых им и членам их семей угрожали и оскорбляли.

