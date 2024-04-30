Акция протеста против законопроекта об «иноагентах», 28 апреля, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Совместное заявление НПО и активистов: власти анонсировали репрессии против народа

Civil.ge Send an email 30/04/2024 - 17:18
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Представители общественных организаций и активисты опубликовали сегодня совместное заявление в ответ на контракцию «Грузинской мечты» от 29 апреля и выступление на ней Бидзины Иванишвили. Отметив, что выступления на митинге четко указывают на то, что власть анонсирует тоталитарный режим советского типа и репрессии, они пообещали должным образом противостоять этой попытке.

«Власть открыто заявила, что, приняв российский закон, планирует объявить репрессии против народа. Они анонсируют фальсификацию выборов, цензуру и тоталитарный режим советского образца. Они заявили, что видят в Западе врага, а страна-оккупант нашей страны, Россия, в этом контексте даже не упоминалась. Все четко поняли, что целью принятия российского закона является не пресловутая «прозрачность», а изменение внешнеполитического курса страны и полная русификация», – говорится в заявлении.

Представители неправительственных организаций и активисты говорят о планах на будущее и заявляют, что они:

  • выступят против попытки принять закон во втором чтении и еще раз покажут властям, что предательство Конституции с помощью российского закона и отказ от Евросоюза никогда не будут выбором грузинского народа;
  • призывают политические партии выполнить свой долг перед народом и еще решительнее бороться в Парламенте с российским законом;
  • призывают всех, каждого гражданина Грузии, для которого важны независимость страны, Конституция и европейский путь Грузии, собраться перед Парламентом в 19:00;

«Мы будем следить за тем, как будет действовать власть, и будем действовать в соответствии со сложившейся ситуацией, для возвращения страны в конституционные рамки и в соответствии с заявленной волей грузинского народа», – говорится в заявлении.

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Civil.ge Send an email 30/04/2024 - 17:18
1 1 minute read

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