Оппозиция призывает публичных служащих не участвовать в акции, запланированной «Грузинской мечтой»

26 апреля шесть оппозиционных партий – «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Ахали», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Республиканская партия» – опубликовали совместное заявление, в котором призывают публичных служащих, несмотря на возможное политическое давление со стороны правящей партии, не принимать участия в акции, запланированной «Грузинской мечтой» на 29 апреля.

Оппозиционные партии также заявляют, что присоединяются к Европейскому маршу, объявленному грузинскими неправительственными организациями на 28 апреля, и приглашают граждан Грузии «еще раз мирно, четко и громко сказать – Да Европе, Нет российскому закону».

По оценке партий, запланированная «Грузинской мечтой» на 29 апреля акция, на которой против своей воли в Тбилиси будут доставлены занятые в публичных службах люди, является «оскорблением этих людей, их использованием российскими властями против нашего общего европейского будущего и явной провокацией против тех искренних и мирных демонстрантов, чей непрерывный протест уже десять дней охватил улицы столицы».

Поэтому оппозиционные партии призывают работников публичных службы, вне зависимости от «масштаба давления», не подчиняться «указаниям российских властей» и не становиться «щитом Иванишвили в борьбе с европейским будущим нашей страны».

По заявлению оппозиционных партий, цель акции, организованной Бидзиной Иванишвили на 29 апреля, – разделить и противопоставить грузинский народ и «создать ложный имидж, будто в Грузии существуют два лагеря с разными позициями относительно российского закона».

«Мы прекрасно понимаем важность целостности общества и никогда не допустим сценарий мечты Кремля о разделении и противостоянии нашего народа», – говорится в заявлении.

По заявлению партий, по мере приближения второго чтения по законопроекту об «иностранных агентах» они готовятся к противостоянию объединенными силами.

