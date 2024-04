Лидеры «Грузинской мечты» усиливают антизападную, суверенистскую и конспирологическую риторику

«Грузинская мечта» провела 29 апреля митинг на проспекте Руставели в поддержку законопроекта об «иностранных агентах». Участники митинга, большинство из которых, по сообщениям, были сотрудниками публичных служб, были привезены правящей партией из разных регионов Грузии на общественном транспорте для участия в мероприятии. Лидеры «Грузинской мечты», в том числе Бидзина Иванишвили, использовали в своих выступлениях теории заговора, ультраконсервативную и суверенистскую риторику и выдвинули обвинения неправительственным организациям и «людям, которые хотят поработить и угнетать эту страну».

Выступление премьер-министра Ираклия Кобахидзе

В своем выступлении перед собравшимися на пр. Руставели у здания Парламента премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия «является независимым и суверенным государством», и отметил, что «именно с независимостью, суверенитетом и ценностями мы хотим стать членом ЕС». В этом контексте он подчеркнул, что «определенные влиятельные силы представляют себе Евросоюз как единство несуверенных, слабых государств, которые должны быть лишены какой-либо идентичности и ценностей».

«Когда страна становится членом ЕС, не только ЕС впускает эту страну в свой дом, но и эта страна также впускает ЕС в свой дом. Поэтому Грузия имеет полное право потребовать от Евросоюза уважать наш суверенитет и ценности, прежде чем войдет в нашу страну», – заявил Кобахидзе.

Он сказал, ссылаясь на слова Уинстона Черчилля, что «в политике нет постоянных друзей и врагов, есть постоянные интересы» и добавил, что «примеры Афганистана и Украины еще раз доказали, что единственный постоянный друг государства – это его суверенитет. Суверенитет – самая прочная гарантия безопасности страны. Поэтому мы не можем согласиться ни на одно требование, предполагающее отказ от независимости Грузии».

Премьер-министр много говорил о Бидзине Иванишвили. «Мы представляем политическую команду, основанную Бидзиной Иванишвили. Бидзина Иванишвили дал каждому из нас пример самоотверженности по отношению к стране, гуманности, прагматизма и терпения. Он дал нам пример безвозмездного патриотизма и делания национального дела. Он дал нам пример того, как сделать максимум, чтобы защитить и сохранить идентичность и самобытность своей страны. Бидзина Иванишвили дал нам пример того, как можно отдать полностью себя, когда это необходимо для спасения и освобождения страны. Верность Грузии и национальному делу – это то, чего не могут простить Бидзине Иванишвили люди, желающие поработить и угнетать эту страну. Я благодарю Бидзину Иванишвили за то, что сегодня в Грузии мир и экономический прогресс. Я благодарю его за то, что мы стали страной-кандидатом на членство в ЕС с миром и экономическим прогрессом».

Затем он раскритиковал силы, которые «уже несколько месяцев угрожают нам, что, если мы не откажемся от независимости ЦИК и суда, они не откроют нам переговоры с Евросоюзом».

По словам премьер-министра, «сегодня открыты переговоры с Украиной и Молдовой, а Грузия находится на голову выше обеих стран с точки зрения демократии, верховенства закона, прав человека, силы институтов, отсутствия коррупции и экономического развития. Поэтому, прежде всего, в интересах Евросоюза, как можно скорее восстановить справедливость».

Кобахидзе еще раз озвучил обвинения в адрес «радикальной оппозиции и связанных с ней НПО», которые, по его словам, «уже дважды пытались организовать революцию». «Хотел бы напомнить, что за последние 3 года власть пресекла все попытки устроить беспорядки в стране, сохранила в стране мир и получила статус кандидата. Из этого видно, что если вы никому не склоняете голову и встанете достойно, то получите достойный результат», – сказал он. Кобахидзе также атаковал сторонников оппозиции и отметил, что «все ее сторонники и избиратели разделяют ответственность за постоянную вражду государству, которую осуществляет радикальная оппозиция».

По его словам, продолжающиеся в последние недели протесты против законопроекта об «иностранных агентах» являются протестом «политического меньшинства», и обвинил участников протеста в «рабском отношении». Премьер-министр заявил, что предстоящие парламентские выборы «также являются своего рода референдумом относительно законов об НПО и псевдолиберальной пропаганде». «Наша победа является необходимым условием для дальнейшего прогресса и развития Грузии, и мы обязательно победим», – добавил он.

Выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе

В своем выступлении мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз повторил ультраконсервативные посылы «Грузинской мечты» – семья, убеждение, вера – и связал их с почетным председателем партии Бидзиной Иванишвили. «Мы свободолюбивая нация! У нас есть цель – стать членом большой семьи под названием Европа со своей идентичностью и суверенитетом, твердыми моральными ценностями, прочностью семьи, неприкосновенностью веры, полной независимостью».

«Нам доказывают, что белое — это черное. Нам говорят, что прозрачность — это плохо, а пропаганда ЛГБТ — это хорошо. Они доказывают нам, что НПО имеют право пытаться организовать в Грузии столько революций, сколько захотят, и нам не следует даже спрашивать о происхождении их денег. Если они будут планировать революцию еще раз, то получается, что грузинский народ даже не должен знать, откуда берутся средства и кто финансирует эту революцию», – сказал он.

Каладзе заявил, что «последние несколько недель еще раз подтвердили и показали нам, что более 90 процентов средств, выделяемых НПО, служат укреплению агентуры в Грузии». По словам мэра Тбилиси, «оказалось, что даже большая часть средств, которые якобы были направлены на сельское хозяйство, на заботу за людьми с ограниченными возможностями или «Кавказский дом», не были потрачены зря. Как только им это понадобилось, они вывели всех эти НПО вместе и выступили против национальных интересов».

«Поэтому сегодня особенно важно держаться вместе и довести все до конца, чтобы принципиально укрепить суверенитет нашей страны и ее традиционные ценности, не допустить потери завоеванной кровью независимости… Мы должны бороться за это сегодня и сделать все, чтобы быть независимыми, быть свободными», – сказал Каладзе.

«Хочу, чтобы все знали одно, как внутри страны, так и за ее пределами – Грузия никогда не будет чьим-либо вассалом. Мы действуем и будем действовать только в интересах страны. Мы докажем всем, абсолютно всем, что Грузия заслуживает независимости и суверенитета, без которых все государственные задачи теряют всякую ценность», – заявил мэр Тбилиси.

Как и Кобахидзе, Каладзе обвинил «определенные силы», которые, по его словам, «не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины».

«Грузинам прямо говорят, что нам нечего делать и мы не имеем права знать, кто финансирует псевдолиберальную пропаганду в нашей стране, нападки на Православную Церковь, пропаганду наркотиков, радикализм, постоянные попытки разрушить страну. Нам говорят, что грузинский народ не должен этого знать, но мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», – заявил Каладзе, – «Наша нынешняя борьба за принятие законов об НПО и ЛГБТ-пропаганде — это не просто борьба за принятие двух законов. Это решающая битва за защиту суверенитета, национальной идентичности и интересов Грузии».

Каладзе поблагодарил Бидзину Иванишвили за то, что «с 2012 года она сделала национальные интересы Грузии главным руководящим принципом деятельности властей. Именно это дало Грузии возможность, несмотря на самые сложные вызовы, несмотря на сильнейшее давление и нападки, сохранить принципиальную позицию и защитить мир».

В конце выступления Каладзе заявил, что Саакашвили некоторым нравится, потому что «он был против национальных интересов и делал все, что ему говорили». «Бидзина Иванишвили не нравится именно потому, что сегодня он является главным гарантом национальных интересов нашей страны в Грузии, и мы всегда будем любить нашу страну с этими принципами и этими подходами, – сказал он.

«Я уверен, что через несколько лет Грузия станет членом ЕС, как независимое, суверенное государство, твердо основанное на национальных ценностях. Грузия прежде всего!», – добавил мэр Тбилиси.

Выступление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили

Председатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр Иракли Гарибашвили вспомнил 2012 год, когда, по его словам, грузинский народ «показал всему миру, что хочет жить в демократической, свободной, суверенной и мирной Грузии» и освободил страну «под руководством Бидзины Иванишвили от антинационального, репрессивного и предательского режима».

По словам Гарибашвили, они собрались еще раз, чтобы «показать всем внутри нашей страны и за ее пределами, что мы будем защищать свое достоинство, суверенитет и свободу до конца».

«Сегодня в мире разворачиваются драматические события, в близлежащем регионе идут войны, 20% территории нашей страны по-прежнему оккупировано Россией, поэтому наша цель и главная задача – обеспечить мир и стабильность. Сегодня мы все вместе должны осознать, что альтернативы миру нет», – заявил Гарибашвили.

По его словам, «за последние годы, в это сложнейшее время, несмотря на многочисленные провокации, попытки дестабилизации и революции, нам удалось обеспечить мир». Впервые у нас в стране длительный и продолжительный мир, в чем, прежде всего, заслуга нашего лидера господина Бидзины Иванишвили».

Гарибашвили отметил, что существуют силы, которые «не могут свыкнуться с тем, что грузинский народ должен сам управлять нашей страной». В этом контексте он заявил: «очевидно, что мировой порядок меняется и мир завтрашнего дня не будет таким, каким был вчера. В этой ситуации суть уникального грузинского опыта состоит в том, что, прежде всего, мы должны защитить наши национальные интересы и напомнить всем, что новый порядок должен быть основан на равенстве, стремлении к миру и уважении уникальности и индивидуальности всех наций».

«Мы знаем, что существуют силы, которые пытаются подорвать суверенитет и независимость нашей страны посредством враждебных сил и враждебных субъектов, действующих внутри страны. Они пытаются навязать нам псевдолиберальные ценности, они борются против наших традиционных грузинских семейных ценностей, они пытаются вернуть к власти криминалов, угнетающих грузинский народ», – сказал он.

Гарибашвили считает, что верность традициям не означает отказа от прогресса, но «зло часто приходит во имя обновления или пытается вернуться».

«Конечно, мы не хотим ни с кем входить в конфронтацию, мы говорим простые вещи. Мы защищаем свои интересы, мы защищаем свою страну, мы не служим ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу, но мы служим Грузии… Поэтому сегодня, дорогие мои, выбор ясен – или мир, стабильность и развития, или снова война, хаос и беспорядки», – добавил Гарибашвили.

Примечание: Материал обновлен 30 апреля в 14:50 и к нему добавлено выступление председателя «Грузинской мечты».

