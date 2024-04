Более 100 НПО и СМИ прекращают сотрудничество с властью

Более 100 местных организаций гражданского общества и СМИ опубликовали 25 апреля совместное заявление, в котором заявили, что приостанавливают сотрудничество с властями страны до тех пор, пока они не отзовут законопроект об «иностранных агентах». Подписанты также пообещали, что никогда не зарегистрируются в «попирающем достоинство» реестре.

В заявлении говорится, что повторным инициированием законопроекта, «власть выходит из конституционных рамок и меняет внешний курс страны». Отмечая, что все слои общества, в том числе ученые, студенты, врачи, представители культуры и спорта, виноделы, предприниматели, фермеры и другие группы выступают против принятия этого закона, в заявлении подчеркивается, что власть предала непоколебимую волю грузинского народа.

Общественные и медийные организации, подписавшиеся под заявлением, также обращают внимание на призывы западных партнеров Грузии, согласно которым принятие закона отдалит Грузию от Евросоюза.

«Рассмотрение и принятие российского закона является антиконституционным шагом, который затрагивает всех граждан, убивает грузинскую демократию и оставляет нас один на один с Россией», – говорится в заявлении.

Подписанты заявляют, что отказываются участвовать во встречах с представителями властей, работать в рабочих группах и консультативных советах, а также координировать свои действия с властями в международных и других рабочих форматах.

Однако они обещают продолжать выполнять свои обязанности. «Мы работаем только для народа. Мы служим только народу и будем продолжать работать над защитой прав детей, женщин, трудящихся, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп», – говорится в заявлении.

Запланированную «Грузинской мечтой» на 29 апреля акцию подписанты называют «Русским маршем» и заявляют, что правительство принуждает грузинский народ участвовать в этой акции против его воли. «Русским маршем правительства власть пытается вернуть нас в прошлое, в то время как наше будущее находится в Европе».

«Власть противостоит детям, будущим поколениям, публичным служащим и подавляющему большинству сторонников европейского будущего этой страны», – говорится в заявлении, – «Мы никогда не будем жить по правилам Путина. Российский закон никогда не станет выбором грузинского народа. Да Европе! Нет российскому закону!».

