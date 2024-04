Бидзина Иванишвили поддерживает антизападную политику и угрожает репрессиями

Основатель и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обратился к сторонникам, которых привезли из регионов в Тбилиси специально для митинга. Иванишвили публично взял на себя ответственность за политику партии, которая противоречит рекомендациям США и Евросоюза. В частности, он взял на себя ответственность за законодательство об «иностранных агентов» и анти-ЛГБТ-законодательство. В своей обширной речи он подтвердил теорию заговора, которая представляет «глобальную партию войны» как силу, разрушающую идентичность и суверенитет Грузии, и объявил о репрессиях против оппонентов, «коллективного Национального движения», которые последуют за победой правящей партии на выборах в октябре 2024 года.

Ниже приводится перевод с грузинского языка на русский язык (перевод Civil.ge) полного текста выступления Бидзины Иванишвили перед собравшимися сторонниками на проспекте Руставели, у здания Парламента:

Приветствую вас, дорогие друзья!

Приветствую достойных детей нашего свободолюбивого народа!

Хочу поздравить всех вас с Вербным днем и заранее поздравить со святым праздником Пасхи!

Грузия восстановила свою государственную независимость 33 года назад. Однако один из лидеров Национального движения Мераб Костава предупреждал нас: «помните, вы будете жить в такое время, когда Грузия станет свободной! Но знайте, что если даже тогда, в независимой стране, вы перестанете бороться за свободу, вы и страна потеряете эту свободу». Это наставление Мераба Костава следует хорошо помнить на каждом шагу.

Грузией должна управлять власть, избранная грузинским народом!

В 2004-12 годах мы пережили тяжелейшие годы, когда страной управляла не избранная народом власть, а назначенный извне революционный комитет, иностранная агентура. Напомним, что эти люди – Саакашвили, Бокерия, Мерабишвили, Адеишвили, Гварамия, Кезерашвили и другие – были назначены лидерами властей Грузии после революции, организованной руками НПО.

Недемократическое правление людей, назначенных извне, четко показало, насколько серьезны неизбежные последствия утраты свободы, независимости и суверенитета. Кровавый режим заполнил тюрьмы, подверг пыткам заключенных, принес в жертву жизни сотен невинных людей, ограбил тысячи бизнесменов, сфальсифицировал выборы неоднократно, захватил СМИ, потерял 20 процентов территорий Грузии.

Многие считают, что главной причиной этих преступлений стал негуманный, садистский и непатриотичный характер Саакашвили и его сообщников. Однако на самом деле все, что они делали, заказывалось и управлялось извне, от их хозяев. Именно по этой причине режим дал зеленый свет всякому безобразию со стороны тех иностранных политиков, которые сегодня объявляют Саакашвили, Гварамия и Кезерашвили невинными ягнятами и требуют наказания существующей власти. Сегодня этими иностранцами движет желание вернуть в Грузию негуманную и садистскую диктатуру тех же людей, чего мы не допустим любой ценой. Когда мы говорим о зеленом свете, следует также помнить, что садизм режима пользовался полной поддержкой НПО.

Хотел бы вспомнить с небольшой адаптацией слова индийского лидера Джавахарлала Неру: «Нет большего врага собственной страны, чем псевдоэлита, воспитанная чужой страной». Псевдоэлита, воспитанная чужой страной, имеет несколько основных особенностей. Она без родины, она не любит ни свою страну, ни свой народ, потому что на самом деле не считает их своей своими. Наоборот, такие люди брезгают своей страной и народом. Такой человек – летучая мышь Акакия (имеется в виду стих грузинского писателя Акакия Церетели «Летучая мышь»), который в итоге даже не может стать иностранцем и теряет свою грузинскость. Такие люди легко поддаются управлению извне, поскольку они лишены всяческих принципов. Таково лицо сегодняшней радикальной оппозиции, и таким было лицо этих людей, когда они были у власти.

Когда в 2012 году мы отпустили кровавый режим политиков без родины, назначенных извне, я думал, что выполнил свою миссию в полной мере. Мы вернули избирательное право грузинскому народу, освободили из тюрем 15 тысяч заключенных, полностью прекратили пытки и бесчеловечное обращение с заключенными, положили конец медийной монополии Национального движения, освободили бизнес, принесли долгосрочный мир и усилили безопасность страны.

Повторю еще раз – я считал, что в 2012 году я выполнил свою миссию в полной мере. Однако, как оказалось, этих достижений оказалось недостаточно. Нам вновь приходиться бороться за свободу и суверенитет, чтобы выполнить наставление Ильи Чавчавадзе о том, что «мы должны принадлежать сами себе». Поэтому принципиально и самоотверженно, в буквальном смысле этого слова, лично я буду продолжать бороться за полное восстановление суверенитета Грузии, нашей Родины.

С начала 2022 года и по настоящее время Грузия пережила тяжелейшую борьбу за предотвращение войны и поддержание мира. Несмотря на обещания, данные на саммите в Бухаресте в 2008 году, Грузию и Украину не приняли в НАТО и оставили стоять на сквозняке. Все подобные решения принимаются партией глобальной войны, которая имеет решающее влияние на НАТО и Евросоюз, и для которой и Грузия, и Украина имеют цену только пушечного мяса. Сначала они противопоставили Грузию России в 2008 году, а в 2014 и 2022 годах поставили Украину в еще более сложную ситуацию. Основная причина агрессии партии глобальной войны в отношении Грузии заключается в том, что, несмотря на большие усилия, она не смогла превратить Грузию во второй фронт, чего легко могла бы добиться в условиях возвращения агентстуры к власти.

Общественность часто спрашивает, почему борются с таким усердием из-за границы с прозрачностью НПО? Представители нашей команды отвечают на этот вопрос в правильном направлении, однако пока уклоняются от того, чтобы сказать полную правду. Полная правда в том, что непрозрачное финансирование НПО является основным инструментом, с помощью которого можно назначать власть Грузии извне. Цель состоит в том, чтобы Грузией управляла не власть, избранная грузинским народом, а назначенные извне «летучие мыши» – современные Серго Орджоникидзе и Гигла Бербичашвили. Не допустить этого – наш долг перед грузинскими деятелями, пожертвовавшими собой ради идеи свободы Грузии.

Финансирование НПО, в чем часто упрекают нас и считают за помощь нам, на самом деле почти полностью идет на усиление агентуры и приведение их к власти. Соответственно эти средства не имеют никакого отношения к помощи, а наоборот, их единственная цель – лишить Грузию государственного суверенитета.

Сегодняшняя Грузия – это не Грузия Шеварднадзе и не Украина Януковича. Сегодня Грузией управляет сильная и сплоченная команда профессионалов, знающая цену Родины, независимости и суверенитета. Следовательно, невозможно сменить власть в сегодняшней Грузии руками безрейтинговых «националов» и НПО. Однако это не означает, что мы должны потерять бдительность и не заботиться о создании долгосрочной гарантии суверенитета Грузии. Закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния» служит укреплению суверенитета Грузии.

Может возникнуть вопрос – почему команда отозвала закон в прошлом году и почему мы принимаем его в этом году? Для отзыва закона в прошлом году было две основные объективные причины. Во-первых, они добились успеха в прошлом году и ввели в заблуждение большую часть общественности. Поэтому нашим долгом было принять во внимание беспокойство обманутых сограждан. Во-вторых, мы должны позаботиться о политической стабильности нашей страны, что могло бы создать трудности, если бы закон не был отозван в прошлом году.

В этом году ситуация радикально отличается. «Националы» и их хозяева больше не смогли обмануть народ, и сегодня большая часть общества решительно поддерживает прозрачность НПО. Кроме того, сегодня у нас есть все ресурсы, чтобы принять закон о прозрачности без ущерба для стабильности государства и продвинуть страну вперед. Сделать правильный ход в правильное время – это высшее искусство политики. Мое политическое прошлое позволяет мне утверждать, что как политический лидер я хорошо просчитываю подобные шаги.

Также в обществе иногда звучит вопрос, не лучше ли максимально использовать временное спокойствие и не слишком навредить себе, начав обсуждение проектов законов о ЛГБТ-пропаганде и НПО, и хотя бы начать обсуждение после выборов. В этой связи хочу вам четко сказать: ни у кого не должно быть иллюзий, что без этих законопроектов надолго нас не оставят в покое. Напомню, как яростно все это время пытались расшатать ЦИЕ и суд. В суде по-прежнему требует т.н. веттинга, то есть введения иностранного правления, которое должно осуществлять репрессии и укомплектовать судебную систему агентурой. Аналогичной цели служили требования, связанные с Центральной избирательной комиссией, которые Парламент Грузии справедливо не учел.

Несмотря на то, что, согласно всем независимым международным исследованиям, грузинский суд по справедливости и эффективности даже опережает суды многих стран-членов ЕС, несмотря на то, что они не могут назвать ни одного дела, которое суд вынес бы под давлением политических властей или в целом, решил несправедливо, продолжается упорное давление на власть для захвата суда, которое будет продолжаться до тех пор, пока они не потеряют надежду на успех до конца.

Когда они выдвигают такие требования, о которых заранее знают, что власть их не будет рассматривать, ясно, что единственная цель этих требований — создать искусственное неудобство правительству. В таких условиях ясно, что те же силы, которые организовывали революции два и четыре года назад, обязательно будут атаковать осенью нашу страну с новой силой и попытаются еще раз вернуть агентуру к власти. Энергия, которую они должны были собрать к осени, преждевременно тратят сейчас на улице.

Поэтому инициирование законов о ЛГБТ-пропаганде и НПО имело двойную пользу: с одной стороны, законодательное регулирование этих двух вопросов не имеет альтернативы, а с другой – преждевременное расходование накапливаемой энергии полностью истощит и без того ослабленного силу агентуры. Поэтому время для инициирования законопроектов также выбрано идеально. Этими процессами ни страна и ни власть ничего не потеряют, кроме того, что в очередной раз расстроим партию глобальной войны, которая и без того обижена на нас из-за неоткрытия второго фронта.

Многие наши сограждане расстроены тем, что мы не наказали должным образом «националов» в 2012 году. Ряд лидеров режима отбыли длительные сроки заключения. Многие исполнители преступных поручений режима были осуждены. В настоящее время отбывает наказание главный преступник режима Михаил Саакашвили. Однако, к сожалению, суда над «Национальным движением», как над единой преступной и предательской группировкой не произошло.

Люди, непосредственно осведомленные в этом деле, согласятся со мной, что в то время у нас не было ресурсов для наказания «националов», и предпринимать шаги без ресурсов было бы только контрпродуктивно. Я хорошо помню, как в 2012-2013 годах западные высокопоставленные чиновники зубами защищали кровавых преступников. «Национальное движение» было назначено как радикальная оппозиция из-за пределов Грузии точно так же, как до этого оно было назначено в качестве власти. Радикализм, т.н. поляризация и периодические политические потрясения, которые на протяжении многих лет дорого обходились нашей стране и ее экономике, были полностью искусственно навязаны извне. Если бы не внешняя поддержка, Грузия в кратчайшие сроки разорвала бы т.н. поляризации.

Все видели принятую несколько дней назад Европарламентом резолюцию, в которой европейские политики в очередной раз заступились за провинившихся лидеров «Национального движения». И в этом случае партия глобальной войны заставила Европейский парламент проголосовать за совершенно неевропейскую резолюцию. Все это преследовало две цели: с одной стороны, они попытались в очередной раз грубо вмешаться в дела Грузии, а с другой стороны, они еще раз показали всем, что Европарламент стал одним из их инструментов, которым они будут пользоваться в любое время по своему усмотрению. Одобрив эту совершенно неевропейскую резолюцию, еще раз было показано, какое влияние имеет партия глобальной войны на ЕС. Партия глобальной войны вынуждает ЕС своими руками разрушать европейские ценности, что вообще является ее обычным почерком. Точно так же они разрушали Грузию руками грузин, находившихся у власти в 2004-12 годах.

Судьбу Грузии должен решить грузинский народ. За эти годы мы накопили достаточно ресурсов, чтобы приступить к полному укреплению нашего суверенитета. Именно этому служит закон «О прозрачности иностранного влияния». И после выборов у нас будет возможность вынести коллективному Национальному движению суровый политический и юридический приговор, которого оно заслуживает за 9 лет кровавого правления и 12 лет «уничтожающего шпионажа».

После выборов Национальное движение будет строго отвечать за все преступления, совершенные им против грузинского государства и грузинского народа за 2 десятилетия!

Еще в 2014 году я основал «Общество 2030». В то время членство в ЕС казалось очень отдаленной перспективой, и я избегал говорить о членстве публично, потому что обществу мог не понравиться мой чрезмерный оптимизм. Однако уже тогда я увидел, что Грузия может вступить в Евросоюз к 2030 году. Сегодня, когда до 2030 года осталось всего 6 лет, Грузия является выделяющимся лидером среди стран-кандидатов в ЕС с точки зрения демократии, прав человека, силы институтов и отсутствия коррупции. Экономика Грузии растет быстрее всех стран-кандидатов.

Я обещаю вам, что мы преодолеем все препятствия, укрепим наш суверенитет, сохраним мир, укрепим экономику Грузии и станем членом ЕС в 2030 году. Мы – уникальная нация с уникальной историей, традициями и самобытностью. Именно с этими уникальными национальными традициями и самобытностью мы должны присоединиться к общей европейской семье, потому что только в этом случае ЕС может иметь реальную ценность для Грузии, а Грузия для ЕС.

Успех наших игроков укрепил нашу веру в то, что мечты могут сбываться. Сбылась 30-летняя мечта грузинских болельщиков, и сборная Грузии впервые в истории вышла на Чемпионат Европы. Я считаю, что этот большой успех является первым шагом на пути к реализации мечты нашей страны.

Свободная, независимая и суверенная Грузия, член ЕС, объединенная и единая Грузия – это наша грузинская мечта, которую мы обязательно достигнем вместе.

Еще раз поздравляю вас со святой Пасхой! Желаю вам и вашим семьям духовного и физического мужества, счастья и успехов!

Да здравствует независимая, свободная, суверенная и единая Грузия!

