Грузинские политики реагируют на дебаты по законопроекту об «иноагентах» в Европарламенте

На заседании Европарламента в Страсбурге 22-25 апреля депутаты обсудили вопрос Грузию, в ходе чего основное внимание было уделено повторному инициированию законопроекта об «иностранных агентах» и исходящим от него ограничениям для гражданского общества. Депутаты Европарламента резко раскритиковали «Грузинскую мечту» за повторное инициирование законопроекта, а некоторые из них потребовали введения адресных санкций против тех, кто содействовал инициированию законопроекта.

«Civil Georgia» предлагает комментарии грузинских политиков на дебаты, прошедшие в Европарламенте.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Что касается содержания, среди выступавших вчера были люди, которые сами являются участниками тайного финансирования политических партий и радикальных группировок в Грузии. Подпольные деньги в Грузии тратит Европейский фонд демократии… В правлении этого фонда находятся европейские парламентарии… среди них Анна Фотыга, Михаэль Галер входят в правление. Так что, этот законопроект касается их и их прозрачности… Они делают все возможное, чтобы самим не быть прозрачными и тратить деньги тайно, как они тратили их до этого. Напоминаем, что под управлением этих депутатов Европарламента в Грузии тайно тратятся деньги на радикальные партии, «Дроа», например, тратятся на радикальные группировки, «Сирцхвилиа» («Позор»), тратятся на романтизацию «коктейля Молотова»… К сожалению, в условиях отсутствия закона мы, конечно, не можем узнать такую ​​информацию напрямую и узнаем и случайно… Когда мы говорим о «черных деньгах», здесь мы, конечно, не имеем в виду «черные деньги» в налоговом смысле, здесь имеются в виду деньги, которые неизвестны нашему обществу и тратятся таким образом, чтобы навязать определенные мысли».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: «Не то чтобы санкции, люди умирали за родину и независимость своей страны и жертвовали собой ради этой идеи. Какой санкцией нас должны напугать, во-первых, немыслимо, чтобы европейская структура налагала санкции на правотворчество, у них маразм… Мы протягиваем руку дружбы нашим европейским друзьям и партнерам. Наши оппоненты пытаются назначить начальника, мы не позволим назначать нам начальников. Мы будем друзьями, достойными друзьями, мы будем участвовать во всем том, что не разрушит Грузию физически и грузинскую идентичность… Пусть никто не поставит в нашу повестку дня угрозу физического и духовного уничтожения, и давайте не будет вырывать у нас из той триада, которую сказал великий Илия (Чавчавадзе), веру, и пусть нас не заменит ничьей рукой, во всем остальном мы будем следовать за ними. Короче говоря, пусть не призывают нас к войне, как это происходило два-три года назад, и не вырвут нашу веру у триады Ильи, остальному всему мы будем следовать, учитывать этот пафос и хотим дружбы, а некоторые люди в этой стране, кажется, хотят, чтобы был назначен начальник, но так не пойдет».

Ираклий Заркуа, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Естественно, никто не будет вводить санкции, это очередное, как сказать, язык без костей, про них сказано. Что Кубилюс и остальные неудачники скажут у микрофона, где-то 6 человек, вы же видели, что в пустом зале собрались 5 или 6 депутатов Европарламента, которые являются лоббистами и партнерами этой партии истязателей, а не государства, это было видно».

Оппозиция

Ника Гварамия, «Ахали»: «Здесь все всё смотрят и все всё читают. На вчерашнем обсуждении прозвучали эти имена и фамилии, и не только эти имена и фамилии, люди смотрели видео, читали информацию… Вот такое отношение у Европарламента… Главное и важное, что эти люди – уже на радаре Евросоюза и жалящий эффект санкций очень и очень приблизился к ним. Так что им следует подумать дважды, трижды и 22 раза, прежде чем принимать какое-либо незаконное решение».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели», депутат Парламента: «Еще труднее слышать заявления о том, что может быть пересмотрен безвизовый режим, статус кандидата и разговоры, связанные с санкциями, что усугубляет нашу повседневную ситуацию. Обращаюсь к депутатам «Грузинской мечты» поставить родину выше поручений Бидзины Иванишвили. Потому что сегодня действительно решающий момент – Грузия продолжит двигаться в сторону Евросоюза или мы зайдем в тупик».

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию», депутат: «Очень важно, чтобы все, кто выполняет поручения Бидзины Иванишвили, понимали… никто не сможет укрыться за спину Бидзины Иванишвили. Поэтому на повестку дня был поставлен вопрос персональной ответственности, в том числе вопрос о введении санкций, и мы видим, что это новое явление».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «Мы видим каких масштабов международные позиции и оценки наших партнеров зафиксированы… Значительная часть вчерашних выступлений депутатов Европарламента была сосредоточена на потенциальных опасностях и рисках европейского будущего нашей страны, к которым может привести принятие этого закона».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «Хорошо, что были озвучены имена и фамилии (конкретных) людей, если они будут включены в резолюцию, будет еще лучше. Это может оказать на них определенное влияние, но в итоге я не питаю иллюзий, что даже при наличии санкций эта власть поймет что-нибудь и поступит по-другому. Я думаю, они перешли все границы, в том числе путем возвращения этого российского закона, и то, что они делают, они пошли ва-банк. Они решили окончательно изолировать эту страну… Думаю, они еще и морально преодолели то, что могут оказаться под санкциями, хотя плюсом санкций может быть то, что… внутри, условно, искусственно созданный миф о том, что есть одна, сильная команда, может рухнуть».

3 апреля лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Решение правящей партии подверглось критике со стороны гражданского общества, оппозиции и международных партнеров страны. Парламент уже принял законопроект в первом чтении.

