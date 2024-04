В ходе дискуссии по Грузии депутаты Европарламента потребовали введения адресных санкций

На заседании Европарламента 22-25 апреля в Страсбурге депутаты обсудили вопрос Грузии, в ходе чего основное внимание уделили повторному инициированию законопроекта об «иностранных агентах» и исходящим от него ограничениям для гражданского общества. Депутаты Европарламента резко раскритиковали «Грузинскую мечту» за повторное инициирование законопроекта, а некоторые из них потребовали введения адресных санкций против тех, кто содействовал инициированию законопроекта.

В своей вступительной речи еврокомиссар по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич заявил, что за последние недели тысячи граждан вышли на улицы Грузии, чтобы потребовать отмены законопроекта. Он сказал, что «мы уже видели впечатляющие сцены в прошлом году – граждане с флагами Грузии и ЕС», демонстрирующие решительную поддержку демократии, европейских ценностей и европейского пути Грузии. Он напомнил, что год назад власти Грузии публично пообещали, что «такое законодательство никогда не вернется». Он также подчеркнул: «этот закон несовместим с нормами и ценностями ЕС» и добавил, что в случае принятия закона «это может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути в ЕС».

Ленарчич также сказал, что «у Грузии есть будущее в ЕС», и добавил: «статус кандидата сделал наши отношения ближе, чем когда-либо». Он отметил, что «наша дверь открыта» и призвал власти Грузии оправдать ожидания народа.

Янез Ленарчич заявил, что в Грузии есть «активное» гражданское общество, и подчеркнул его роль в достижении прогресса на пути к членству в ЕС. По его словам, закон об «иностранных агентах» ограничит свободу слова и будет способствовать стигматизации тех организаций, которые помогают гражданам Грузии. Он также отметил, что это повлияет на поддержку Евросоюзом грузинского народа. «Прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения способности гражданского общества действовать свободно», – сказал Ленарчич.

Затем он коснулся девяти шагов, которые Грузия как страна-кандидат в члены ЕС должна выполнить, и заявил, что Грузия должна выполнить Копенгагенские критерии демократии, прав человека и верховенства закона. По его словам, это определит судьбу переговоров о вступлении.

В конце своего выступления комиссар призвал лидеров Грузии «способствовать национальному консенсусу в отношении цели присоединения к ЕС», снизить поляризацию и конструктивно взаимодействовать друг с другом и с гражданским обществом для достижения этой цели.

За вступительной речью Ленарчича последовали выступления депутатов Европарламента.

Депутат Европарламента Мириам Лексман заявила, что факт, что «этот закон такой же», как и российский закон об иностранных агентах. Она раскритиковала власть «Грузинской мечты», отметив, что «вместо того, чтобы бороться с пагубным влиянием Кремля и усиливать прозрачность», этот закон борется с независимыми СМИ и неправительственными организациями. «Наш ответ должен быть четким», – сказала она, – если закон будет принят, «начало переговоров о вступлении должно быть заморожено». «Условием любой будущей помощи должна быть отмена этого закона». Лексман призвала Совет Евросоюза ввести санкции против Бидзины Иванишвили и одновременно призвала освободить Михаила Саакашвили из тюремного заключения.

Депутат Европарламента Свен Миксер подчеркнул, что большинство грузин хотят быть частью ЕС, и отметил, что «Грузинская мечта» делает противоположное тому, что необходимо для достижения этого. Он подчеркнул, что Грузия «отстала с точки зрения демократии», «имеет проблемы с основными свободами», а также с судебной системой, свободой прессы и правами ЛГБТ. По его словам, на эти недостатки указали Европарламент и общественные организации. Он отметил, что власть «Грузинской мечты» становится «все более нелиберальной и неевропейской», и привел в качестве примера законопроект об «иностранных агентах». Свен Миксер заявил, что если закон будет принят, он ограничит возможности гражданского общества, сократит свободу слова и откроет путь для дискриминации. «Это повлияет на европейские устремления Грузии», – сказал он, добавив, что Грузия является страной-кандидатом, но если закон будет принят, ей больше не следует рассчитывать на вступление в ЕС.

Депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что законопроект об «иностранных агентах» является последним в серии действий, таких как преследование журналистов и политических оппонентов, а также распространение антиевропейской риторики. Он отметил, что «Грузинская мечта» показывает, что она несерьезно относится к интеграции в Евросоюз.

Депутат Европарламента Маркета Грегорова заявила, что власть «Грузинской мечты» нарушила свое обещание не вводить закон об «иностранных агентах». По ее словам, мирным протестующим грозят репрессии, в частности, она упомянула начальника специального подразделения полиции Звиада Харазишвили, который был особенно жесток к участникам митинга. По ее словам, «больно» видеть, как Грузия приближается к «российской системе» на фоне борьбы Украины с Россией. «Статус кандидата не является постоянным достижением», – сказала она, добавив, что «за этим могут последовать финансовые последствия».

Депутат Европарламента Анна Фотыга заявила: «нам следует обсудить адресные санкции, возможно, против олигарха Бидзины Иванишвили» и призвала освободить Михаила Саакашвили из тюремного заключения.

Депутат Европарламента Михаэль Галер заявил: «повторном инициированием того закона обязательства были грубо нарушены». Он также отметил, что «единственными иностранными агентами, вовлеченными в это, являются люди из правящей партии», добавив, что «Грузинская мечта» способствует популяризации управления страной в российском стиле и «возможно, от имени России». Он также упомянул о предстоящем визите премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Будапешт, где он выступит на Конференции консервативных политических действий (CPAC). «Поэтому мне очень интересно, куда движется эта страна и правящая партия», – сказал он. Депутат Европарламента также заявил: «мы солидарны с протестующими». Он призвал к освобождению Михаила Саакашвили из тюремного заключения и отметил, что Евросоюз должен ввести санкции против Иванишвили, потому что за всем этим стоит именно он.

Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила, что у нее есть два послания – во-первых, политикам, в частности «Грузинской мечте», прекратить создавать угрозу европейским устремлениям Грузии. Он заявил, что «этот (закон об иноагентах» — длительный процесс, подрывающий демократию», и подчеркнул, что власти Грузии должны лучше использовать историческую возможность для достижения интеграции в ЕС. Он также озвучил второе послание грузинскому народу. «Вы пользуетесь нашей непоколебимой поддержкой», — сказал он. По его словам, он уверен, что Европарламент следующего созыва продолжит поддерживать грузинский народ, но «вы должны внести свой вклад, пойти на выборы в октябре и выбрать действительно европейский и прогрессивный национальный парламент».

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что закон об «иностранных агентах» является «попыткой контролировать гражданское общество и СМИ», и подчеркнул, что он «противоречит статусу кандидата Грузии». «Я тепло приветствую грузинский народ, который выступает против такого шага». Пятрас Ауштрявичюс призвал институты ЕС применить адресные санкции против тех, кто подрывает демократические процессы, назвав среди них Важу Сирадзе и Звиада Харазишвили (высокопоставленных чиновников МВД, известных жестоким обращением с протестующими).

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила происходящий в Грузии процесс с кукольным спектаклем и назвала 83 депутата, проголосовавших за законопроект в первом чтении, «83 нажимателями кнопок». Она раскритиковала «олигарха», который, по ее словам, «получает указания из России» и «разрушает будущее Грузии». Депутат выразила надежду, что грузинский народ «не будет сидеть и ждать», и подчеркнула роль молодежи в действиях, направленных против этого законопроекта. «Мы поддерживаем храбрый народ Грузии в борьбе за свое и наше европейское будущее», – добавила она.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс раскритиковал правительство «Грузинской мечты» за «преднамеренные действия», направленные на то, чтобы остановить прогресс Грузии на пути ЕС, назвав это «препятствием на пути ЕС».

По итогам дебатов комиссар Ленарчич отметил: «сегодняшние дебаты показывают, что мы разделяем желание увидеть успех Грузии в реформах и на европейском пути, и это также желание народа Грузии. Теперь нам нужно, чтобы лидеры Грузии реализовали это». Он подчеркнул, что «быть страной-кандидатом требует новых усилий, а также повышает ответственность властей, оппозиции и гражданского общества».

Он заявил, что Евросоюз «продолжит следить за реформами» и отметил: «мы готовы поддержать Грузию в их реализации». «Но мы осудим любое решение, которое подрывает верховенство закона, демократию и права человека», – добавил он.

