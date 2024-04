США: протесты против законопроекта об «иноагентах» не должны перерасти в насилие

Заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель повторил оценку Госдепартаментом законопроекта об «иностранных агентах», принятого Парламентом Грузии в первом чтении, и отметил, что законопроект «глубоко проблематичен и не соответствует стремлениям (Грузии) в ЕС». Он выразил поддержку продолжающимся мирным протестам и осудил любые действия, которые могут превратить эти протесты в насилие.

В ответ на вопрос журналиста о законопроекте заместитель пресс-спикера сказал: «мы, безусловно, поддерживаем то, что подразумевает под собой Первая поправка в Соединенных Штатах выражение права людей на мирный протест и демонстрации. Мы по-прежнему призываем к тому, чтобы акция была мирной, и мы, безусловно, осудим любые попытки превратить такого рода протесты в насилие».

Затем он заявил: «мы по-прежнему считаем, что такого рода законодательные действия глубоко проблематичны и несовместимы со стремлениями (Грузии) в ЕС. Вы должны помнить, что речь идет о вещах, которые оказывают давление на СМИ, организации гражданского общества и др.», – сказал Патель.

3 апреля лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Решение правящей партии подверглось критике со стороны гражданского общества, оппозиции и международных партнеров страны. Парламент уже принял законопроект в первом чтении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)