Мэтью Миллер: США призывают Грузию не принимать закон об «иноагентах», соблюдать права на мирные собрания

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 апреля опубликовал заявление по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», в котором говорится: «мы глубоко разочарованы решением Парламента Грузии о продвижении вдохновленного Кремлем закона об «иностранном влиянии». Как заявил Евросоюз, принятие этого закона может нанести ущерб прогрессу Грузии на пути в Евросоюз».

В заявлении говорится, что США присоединяются к своим европейским союзникам и призывают Грузию не принимать законы, «противоречащие желанию подавляющего большинства граждан Грузии о полной интеграции в Евросоюз».

В заявлении подчеркивается, что в Грузии существует активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики Грузии. В нем говорится, что в случае принятия закон может ограничить свободу выражения мнений, стигматизировать организации, предоставляющие эту пользу гражданам Грузии, и помешать независимым СМИ.

«Вдохновленное Кремлем такое законодательство не является целесообразным, если цель состоит в содействии прозрачности. Мы призываем все стороны соблюдать право на мирные собрания», – добавил представитель Госдепартамента США.

