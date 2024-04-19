Мэтью Миллер: США призывают Грузию не принимать закон об «иноагентах», соблюдать права на мирные собрания
Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 апреля опубликовал заявление по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», в котором говорится: «мы глубоко разочарованы решением Парламента Грузии о продвижении вдохновленного Кремлем закона об «иностранном влиянии». Как заявил Евросоюз, принятие этого закона может нанести ущерб прогрессу Грузии на пути в Евросоюз».
В заявлении говорится, что США присоединяются к своим европейским союзникам и призывают Грузию не принимать законы, «противоречащие желанию подавляющего большинства граждан Грузии о полной интеграции в Евросоюз».
В заявлении подчеркивается, что в Грузии существует активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики Грузии. В нем говорится, что в случае принятия закон может ограничить свободу выражения мнений, стигматизировать организации, предоставляющие эту пользу гражданам Грузии, и помешать независимым СМИ.
«Вдохновленное Кремлем такое законодательство не является целесообразным, если цель состоит в содействии прозрачности. Мы призываем все стороны соблюдать право на мирные собрания», – добавил представитель Госдепартамента США.
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